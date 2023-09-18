Следователи считают, что пилот Максим Кузьминов мог решиться на угон под влиянием матери. Вероятно, именно она участвовала в переговорах с представителями спецслужб Украины.

Угнавшего и передавшего вертолет Ми-8 Украине Максима Кузьминова к переходу на украинскую сторону могла подтолкнуть его мать, она же могла организовать его побег. Как пишет российский тг-канал "База", к такому выводу пришли следователи.

Отмечается, что за несколько месяцев до того, как Максим Кузьминов угнал вертолёт из Курска в Харьковскую область вместе с экипажем, его мать, Инна Кузьминова, бесследно исчезла в Приморье - она ушла в отпуск и перестала выходить на связь.

Как рассказали "Базе" знакомые семьи, Максим рос без отца, а Инна много работала и часто ездила на заработки в Корею. Воспитанием парня занимался его дед Герман Кузьминов — заслуженный лётчик России, который разбился на вертолёте, когда Максиму было 17 лет.

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Отмечается, что до прошлого года мать поддерживала карьеру сына, но с началом войны все изменилось, она сильно переживала, что сына перевели из Приморья к границе с Украиной и признавалась знакомым, что не хочет, "чтобы сын шёл на войну".

"В декабре Кузьминова стала вести себя замкнуто — она упоминала, будто "собирается куда-то ехать" и искать Максима. В январе она ушла в отпуск, и больше её не видели ни коллеги, ни близкие. Лишь позднее женщина сообщила, что искать её не нужно", - пишет издание.

А несколько месяцев спустя Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8.

"Следователи считают, что Максим мог решиться на угон под влиянием матери. Вероятно, именно она участвовала в переговорах с представителями спецслужб Украины. При этом, куда Инна уехала зимой и где она находится сейчас, неизвестно", - пишет "База".

Российский пилот перегнал в Украину Ми-8 - что известно

Напомним, во время спецоперации украинской разведки "Синица" в конце августа российский пилот Максим Кузьминов добровольно пригнал из РФ вертолет Ми-8 в Харьковскую область.

Летчик рассказал, что его решению перехода на сторону Украины послужило полное осознание того, что происходит. Решение было принято в конце декабря 2022 года.

В украинской разведке отмечали, что после этой спецоперации количество россиян, желающих сдаться в плен, рекордно возросло.

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