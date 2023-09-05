Максим Кузьминов считает войну России против Украины самым жестоким преступлением, в котором он не хочет принимать участие.

Российский пилот, капитан и коммандир вертолета Ми-8 Максим Кузьминов, который перевез этот вертолет в Украину в рамках спецоперации Главного разведовательного управления Минобороны Украины и других силовых органов, рассказал о восприятии войны России против Украины и причинах побега из РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кузьминов сообщил на пресс-конференции в Киеве.

"Когда это все началось 24 февраля, были слезы, страдания страх и был единственный вопрос: зачем любимой родине такая война?", - сказал Кузьминов.

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По его словам, он прекрасно понимал, что происходит.

"Я начал изучать. Для меня было интересно понять для чего и что послужило причиной начала крупномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины? И я понял, что это зло, ужас и преступление. Как все понимают, любая война, какая-бы она не была, необходимая, нужная, - это всегда преступление. Этому нет других оправданий", - отметил Кузьминов.

Он рассказал, что на момент начала войны находился в командировке в Амурской области, исполнял обязанности начальника авиации по строительству Байкало-Амурской магистрали.

Пилот отметил, что его решению перехода на сторону Украины послужило полное сознание того, что происходит. Решение было принято в конце декабря 2022 года.

"Я решил для себя, что это самое жестокое преступление. Я для себя решил, что не буду принимать участие", - сказал пилот.

При этом, он отметил, что с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину на транспортном вертолете перевозил российские войска, грузы и боевую технику.

"Со слезами на глазах, с большим нежеланием все-таки приходилось выполнять задачи. Но, у меня только была перевозка войск, либо грузов. Только транспортные задачи. Никаких ударов - ничего этого я не наносил", - сказал он.

По его словам, в основном, перевозки осуществлялись по территории России.

"Но, иногда мне приходилось залетать на территорию Украины с такими же целями - перевозкой грузов", - сказал он.

Кузьминов уточнил, что побывал в окуппированых Мариуполе и Бердянске.

Пилот сказал, что в Telegram был подписан на страницы ГУР Минобороны Украины и интересовался, что происходит. Так он нашел контакты, был создан секретный чат и началася переписка.

Кузьминов сказал, что ему никто ничего не навязывал, и что он самостоятельно принял решение. Маршрут полета разрабатывался полгода. Перелет состоялся 9 августа в момент, когда он должен был доставлять груз.

"Взлет был с аэродрома Курск в Харьковскую область, примерно в 20 км от границы. Примерно в районе населенного пункта Шебекино я летел на предельно малой высоте - 5-10 метров в режиме радиомолчания. Далее, при пересечении границы, по мне начали вести огонь. Кто его вел, я точно сказать не могу, но предполагаю, что российская сторона. Я был ранен в ногу со стрелкового оружия", - добавил он. С ним было два члена экипажа без оружия.

Кузьминов сказал, что его члены экипажа после приземления начали боятся и агрессивно себя вести, а потом побежали в сторону границы. Ему неизвестна их дальнейшая судьба, но возможно, их ликвидировали.

Кузьминов сказал, что к нему поступило предложение остаться в Украине и он его рассмотрит. "Возможно, что отвечу положительно", - сказал он и добавил, что ему и его родителям в Украине пообещали безопасность, выплаты и оформление украинских документов.

Его родителей также перевезли в Украину. Он сказал, что ему нравиться Украина и ее культура, музыка, и в частности совместная песня Kalush и Scofka "Батьківщина".

Кузьминов сказал, что слушал их музыку, когда еще был на территории России. Он сказал, что в Украине живут замечательные люди.

"Я активно продвигал свою позицию и ко мне было очень плохое отношение", - добавил он.

Кроме того, по его мнению, в России многие не понимают, что происходит. "Они думают не своими головами. Это там на верху не дружат со своими головами", - сказал пилот Кузьминов.

Операция разведки с российским вертолетом

Украинская разведка обнародовала документальный фильм "Сбитые летчики России", в котором рассказала, как российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8.

Спецоперация украинской военной разведки имела кодовое название "Синица". 28-летний российский капитан Максим Кузьминов был командиром вертолета, служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации РФ - в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации в Приморском крае.