Вертолет приземлился без повреждений и может встать на службу в ВСУ.

Российский военный вертолет Ми-8 приземлился на одной из военных баз ВСУ. Об этом сообщил главный редактор портала "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

"Источники Цензор.Нет в руководстве ВСУ подтверждают информацию российских блогеров, что российский боевой вертолет Ми-8 перелетел на одну из авиабаз ВС Украины некоторое время назад", – написал он в своем Фейсбуке.

Отмечается, что вертолет полностью цел, и его смогут использовать для нужд ВСУ после детального осмотра и изучения оборудования.

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Источники "Украинской правды" в спецслужбах утверждают, что произошедшее стало следствием длительной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Это была спецоперация ГУР, которая длилась более 6 месяцев. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ В Украину. Борт совершал рейс между двумя авибазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 см. Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет", - пишет издание.

Утверждается, что Ми-8 приземлился на одном из аэродромов в Харьковской области.

Обновлено в 15:25. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона подтвердил, что такое событие действительно имело место, но уклонился от подробностей.

"Официальная информация будет. Предварительно, да, такая информация есть. Немного нужно подождать. Ведется работа, и с экипажем в том числе. Все хорошо, новости будут", - отметил он.

Выманивание российских пилотов в Украину

В прошлом году группа украинских граждан, ранее работавших в спецслужбах, попытались провести собственную спецоперацию по подкупу российских военных летчиков, чтобы те прилетели в Украину и "продали" свои боевые самолеты ВСУ. Однако спецоперация проводилась без согласования с украинскими спецслужбами.

Как стало известно позже, российские спецслужбы воспользовались ситуацией и организовали ракетный удар по аэродрому, куда должны были перелететь российские пилоты. Результатом стало уничтожение двух самолетов ВСУ, наземной техники, а также гибель одного и ранения еще 17 военнослужащих Украины.

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