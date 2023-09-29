На связь со СМИ вышла вдова одного из убитых членов экипажа.

На борту угнанного российского вертолета Ми-8 в рамках спецоперации украинской разведки "Синица", кроме пилота Максима Кузьминова, были борттехник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Оба после приземления в Харьковской области были ликвидированы.

Как пишет российский Telegram-канал Baza, об их ликвидации семьям не сообщали долгое время, говорили только то, что "вертолет пропал, а экипаж пытаются найти".

Вдова одного из ликвидированных оккупантов Хушбахта Турсунова пожаловалась, что о его смерти узнала из публикаций в украинских каналах.

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Она рассказала, что Турсунов приехал в Россию из Таджикистана, отказался от своего гражданства и стал военным по контракту. Женщина также подтвердила, что ее муж принимал участие в войне против Украины и был награжден "за отвагу".

Российский пилот перегнал в Украину Ми-8 - что сообщалось

Ранее УНИАН писал об успешно проведенной спецоперации украинской разведки "Синица". В ходе нее российский пилот Максим Кузьминов пригнал из РФ вертолет Ми-8 в Харьковскую область.

По словам летчика, его решению перехода на сторону Украины послужило полное осознание того, что происходит на самом деле.

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