Сообщают, что экипаж из двух человек успел катапультироваться.

Истребитель Су-34 разбился в Воронежской области России утром 20 сентября.

Сообщают, что экипаж из двух человек успел катапультироваться. Его эвакуировали с места происшествия.

Telegram-канал База пишет, что предварительной причиной катастрофы стал отказ левой стойки шасси истребителя. Самолет упал в поле в Каширском районе Воронежской области недалеко от поселка Колодезный около 10 утра.

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По предварительным данным, боекомплекта на борту не было.

Таким образом, на территории России с начала года разбился десятый боевой самолет в результате аварии или поломки запчастей.

Падение самолетов в России: последние новости

Напомним, ранее в Краснодарском крае упал в воду штурмовик Су-25. Пилота достали из воды, он скончался по дороге в больницу.

В августе в России на военном аэродроме разбился учебно-тренировочный самолет Аэро Л-39 "Альбатрос".

В июле российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Камчатском крае.

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