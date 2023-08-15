Известно о гибели одного из членов экипажа.

В России на военном аэродроме разбился учебно-тренировочный самолет Аэро Л-39 "Альбатрос".

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на заявление Министерства обороны Российской Федерации. В результате крушения погиб один член экипажа, о судьбе остальных не сообщается.

"Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в черте аэродрома в Краснодарском крае, один из членов экипажа погиб", - говорится в сообщении.

Видео дня

Падение самолетов в России: последние новости

Напомним, ранее в Краснодарском крае упал в воду штрумовик Су-25. Пилота достали из воды, он скончался по пути в больницу. Осенью в Ейске истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом. В результате инцидента погибли 15 человек, еще 19 - пострадали.

В Камчатском крае рухнул истребитель МиГ-31, выполнявший учебный полет. Также в Мурманской области во время учебного полета разбился МиГ-31, пилоты успели катапультироваться.

12 августа в Калининградской области рухнул российский истребитель Су-30. В Министерстве обороны РФ заявили, что причиной падения послужила техническая неисправноть, экипаж погиб. В сети опубликовали видео инцидента.

Вас также могут заинтересовать новости: