Разбился военный самолет сегодня в Краснодарском крае, и пилот уничтожен, выяснили журналисты.

В России в понедельник, 17 июля разбился штурмовик Су-25. По официальным сведениям, возможная причина крушения - отказ двигателя.

Самолет упал на территории Краснодарского края, сообщил российский Telegram-канал 112. Борт рухнул в Щербиновском районе региона, пишет SHOT, ссылаясь на источник. "По предварительным данным, пилот катапультировался, сейчас он без сознания", - отмечается в сообщении.

Позже Telegram-канал Baza написал, что пилота не смогли реанимировать по пути в больницу, и он "минусовался". Летчик якобы сломал ноги во время приводнения, а потом его накрыло куполом парашюта, из-за чего он наглотался воды.

Между тем в Telegram "Осторожно, новости" говорится, что, по словам очевидцев, Су-25 рухнул в Ейский Лиман - это залив, который находится на северо-востоке Азовского моря.

"На центральный пляж сейчас съехались спасательные службы, а в небе кружат вертолеты. Официальные лица пока никак не комментировали эту информацию", - подчеркивается на канале.

Позже в российском Южном военном округе сообщили, что штурмовик Су-25 рухнул при выполнении учебно-тренировочного полета, и предварительная причина - отказ двигателя, говорится в Telegram-канале "РИА Новости".

Интересные новости России - сегодня это стоит знать

После того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, на российской территории стали довольно часто падать военные самолеты. Стоит отметить, что россияне бьют из авиации по мирным населенным пунктам.

Осенью прошлого года в Ейске истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилые дома в спальном районе города. Telegram-канал "Джокер" писал, что в Ейске разбился Су-34, который незадолго до крушения бомбил украинскую территорию.

РФ во время войны с Украиной потерала очень много самолетов - общие потери на 17 июля составляют 315 единиц.

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