Сообщается, что самолет выполнял учебный полет без боекомплекта.

Российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Камчатском крае, сообщил Тихоокеанский флот РФ.

Отмечается, что самолет якобы выполнял учебный полет без боекомплекта.

"К месту аварии направлены поисково-спасательные силы", - пишут росСМИ.

Видео дня

Есть информация, что истребитель выполнял полет над акваторией Авачинского залива.

Крушение российского МиГ-31 в апреле

Как писал УНИАН, 26 апреля российский истребитель МиГ-31 разбился в Мурманской области. Он упал в озеро в поселке Риж-Губа. Сообщалось, что самолет загорелся в воздухе и упал, летчики успели катапультироваться. Оба пилота зацепились за ветки при падении.

Также отмечалось, что падение российского истребителя МиГ-31 в РФ произошло по причине возгорания двигателя.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что это яркий пример того, в каком техническом состоянии находится российская авиация и к чему приводит повышенная нагрузка на выработавшую свой ресурс технику.

Вас также могут заинтересовать новости: