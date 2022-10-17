В Ейске (Краснодарский край РФ) самолет упал на жилые дома в спальном районе города.
Об этом пишут российские СМИ и очевидцы в соцсетях.
Первыми об авиакатастрофе сообщили местные жители в соцсетях. По словам очевидцев, на жилые дома упал самолет. На месте происшествия бушует пожар. Пылают дома.
По данным "Медузы" на дома упал именно военный самолет. Пилот якобы успел капатультуватися. Очевидцы видели парашют в небе перед падением самолета. Его удалось запечатлеть на фото и видео.
Как пишет Телеграм-канал "Осторожно, Новости", на месте происшествия до сих пор что-то взрывается. Пламя перекинулось на жилую многоэтажку. Сейчас количество жертв неизвестно. Канал также подтверждает, что это был военный самолет.
Как отмечает Телеграм-канал "Джокер", на дома в Ейске упал Су-34, который несколько часов назад бомбил Украину. Пилот "поступил, как настоящий россиянин" - катапультировался, не пытаясь предотвратить падение самолета на жилые дома.
Некоторые паблики пишут, что самолет был оснащен боекомплектом. Именно он детонирует до сих пор.
Самолеты-неудачники РФ
Российские военные самолеты стабильно падают на своей территории. Почти все из них бомбили Украину и поплатились за это.
В июне в Рязани упал военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 10 человек, 5 из них получили травмы.
В начале сентября в Крыму упал российский военный самолет. По предварительной информации, пилоты успели катапультироваться. А несколько дней назад в Ростовской области по неизвестным причинам упал российский истребитель Су-24.