Одно из зданий полностью охвачено пламенем. Число жертв пока неизвестно.

В Ейске (Краснодарский край РФ) самолет упал на жилые дома в спальном районе города.

Об этом пишут российские СМИ и очевидцы в соцсетях.

Первыми об авиакатастрофе сообщили местные жители в соцсетях. По словам очевидцев, на жилые дома упал самолет. На месте происшествия бушует пожар. Пылают дома.

Видео дня

По данным "Медузы" на дома упал именно военный самолет. Пилот якобы успел капатультуватися. Очевидцы видели парашют в небе перед падением самолета. Его удалось запечатлеть на фото и видео.

Как пишет Телеграм-канал "Осторожно, Новости", на месте происшествия до сих пор что-то взрывается. Пламя перекинулось на жилую многоэтажку. Сейчас количество жертв неизвестно. Канал также подтверждает, что это был военный самолет.

Как отмечает Телеграм-канал "Джокер", на дома в Ейске упал Су-34, который несколько часов назад бомбил Украину. Пилот "поступил, как настоящий россиянин" - катапультировался, не пытаясь предотвратить падение самолета на жилые дома.

Некоторые паблики пишут, что самолет был оснащен боекомплектом. Именно он детонирует до сих пор.

Самолеты-неудачники РФ

Российские военные самолеты стабильно падают на своей территории. Почти все из них бомбили Украину и поплатились за это.

В июне в Рязани упал военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 10 человек, 5 из них получили травмы.

В начале сентября в Крыму упал российский военный самолет. По предварительной информации, пилоты успели катапультироваться. А несколько дней назад в Ростовской области по неизвестным причинам упал российский истребитель Су-24.

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