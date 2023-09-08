Во время руководства Алхановым Министерством внутренних дел сотрудники МВД Чечни начали активно практиковать похищения и пытки людей, отмечает издание.

Сват Рамзана Кадырова и министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов получил должность в главном управлении по противодействию экстремизму МВД России, также известного как Центр "Э". Теперь главный силовик Чечни будет возглавлять это управление.

Об этом сообщает проект" Радио Свобода" – "Кавказ. Реалии". Отмечается, что Алханов был главой управления МВД Чечни 19 лет, а до этого возглавлял службу охраны отца Рамзана Кадырова – Ахмата Кадырова. Пока неизвестно, кто заменит Алханова на посту в МВД Чечни.

Известно, что Алханов и Рамзан Кадыров – односельчане. Также его 28-летний сын Адам – муж Хадижат, одной из дочерей Кадырова.

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"Во время руководства Алхановым Министерством внутренних дел сотрудники МВД Чечни начали активно практиковать похищения и пытки людей и преследовать противников режима Рамзана Кадырова – при этом чиновник публично оправдывает такие меры. В декабре 2022 года Алханов попал под санкции Канады за причастность к систематическим нарушениям прав человека и поддержку войны против Украины", – говорится в материале.

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