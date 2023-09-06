Интересно, что увольнение генерала Сергея Суровикина Минобороны не комментировало публично.

С сайта Минобороны России исчезла страница с информацией о "генерале Армагеддоне" Сергее Суровикине.

Бывшего командующего Воздушно-космических сил нет в списке руководства ведомства, хотя еще вчера он был главой ВКС в соответствии с информацией, которую предоставлял сайт Минобороны РФ.

Интересно, что увольнение Суровикина Минобороны не комментировало, но экс-главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщал об отставке генерала.

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Сергей Суровикин - что о нем известно

8 октября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу назначил генерала Сергея Суровикина командующим "спецоперации" в Украине. Впервые с начала полномасштабной войны Минобороны РФ создало такую должность специально для Суровикина.

Суровикин запомнился сдачей Херсона и бомбардировками энергетической инфраструктуры Украины. В январе Кремль убрал генерала Суровикина, назначив начальника Генерального штаба генерала Валерия Герасимова командующим, контролирующим российские войска в Украине.

После мятежа Евгения Пригожина Суровикин исчез. Как оказалось, его посадили в тюрьму и даже доставили в СИЗО "Лефортово", если верить ряду российских СМИ. Раньше Суровикина называли "человеком Пригожина".

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