С сайта Минобороны России исчезла страница с информацией о "генерале Армагеддоне" Сергее Суровикине.
Бывшего командующего Воздушно-космических сил нет в списке руководства ведомства, хотя еще вчера он был главой ВКС в соответствии с информацией, которую предоставлял сайт Минобороны РФ.
Интересно, что увольнение Суровикина Минобороны не комментировало, но экс-главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщал об отставке генерала.
Сергей Суровикин - что о нем известно
8 октября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу назначил генерала Сергея Суровикина командующим "спецоперации" в Украине. Впервые с начала полномасштабной войны Минобороны РФ создало такую должность специально для Суровикина.
Суровикин запомнился сдачей Херсона и бомбардировками энергетической инфраструктуры Украины. В январе Кремль убрал генерала Суровикина, назначив начальника Генерального штаба генерала Валерия Герасимова командующим, контролирующим российские войска в Украине.
После мятежа Евгения Пригожина Суровикин исчез. Как оказалось, его посадили в тюрьму и даже доставили в СИЗО "Лефортово", если верить ряду российских СМИ. Раньше Суровикина называли "человеком Пригожина".
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