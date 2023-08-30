Главарь Чечни заявил, что готов выполнить любой приказ Путина.

Главарь Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на версию, что он станет следующей жертвой после Евгения Пригожина. Он назвал подобные высказывания инфобросом, призваным посеять рознь в России.

"Сегодня меня развеселили размышления обиженных на Россию недоделанных политологов в иностранных изданиях, которые пророчат мне скорую гибель. Не устану повторять в очередной раз и снова скажу с гордостью: я пехотинец Верховного Главнокомандующего России и не принадлежу сам себе. Я принадлежу религии, Родине и ее интересам. И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет смерть", - говорится в сообщении боевика в его Telegram-канале.

По его словам, он может "скоропостижно скончаться", если узнает, что есть кто-то "преданнее меня в вопросе уважения к нашему президенту, которому, кстати говоря, я обязан жизнью".

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"Поэтому к таким инфобросам, которые так дешево призваны посеять рознь внутри нашей страны, я всегда отношусь с пренебрежительным снисхождением. Им придется смириться с тем, что команда Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - это команда верных пехотинцев, для которых смерть не страшна", - пафосно завершил главарь Чечни.

Смерть Пригожина - Кадыров следующий

23 августа в Тверской области Российской Федерации самолет, на борту которого якобы находился главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, потерпел крушение. В Москве официально подтвердили гибель "повара Путина".

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков считает, что следующей жертвой после Пригожина может стать главарь Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, Кадыров уже создает нестабильность на всей территории России.

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