Генерал-майор свою причастность к преступлению категорически отрицал.

В РФ поместили в СИЗО генерал-майора Константин Огиенко. До недавнего времени он командовал 1-й ордена Ленина армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, которая защищает небо над Москвой.

Как пишет российское издание "Коммерсант", задержание якобы связано не с его профессиональной деятельностью, а с коррупционной схемой по завладению земельными участками, числящимися за армией ПВО. Полагают, что часть из них могли продать под застройку.

Из документов дела следует, что, по версии следствия, Огиенко через посредника – командующего 4-й дивизией ПВО генерал-майора Дмитрия Беляцкий – организовал получение взятки за выделение земель оборонного назначения гражданской организации столичным регионом.

Видео дня

Генерал-майор свою причастность к коррупции категорически отрицал. Московский гарнизонный военный суд арестовал его. Недавно срок содержания под стражей продлили до конца ноября 2023 года.

Российская ПВО - что нужно знать

За время полномасштабной войны, по данным Генштаба, украинские силы уничтожили более 500 российских средств противовоздушной обороны. Накануне, вероятно, из-за нехватки средств ПВО, Россия вывезла с Курильских островов зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны, которые стояли там с 2020 года.

Комплексы, которые находятся на территории РФ, не показали своей эффективности. Военный эксперт Роман Свитан подчеркивал, что Россия не обладает надежной системой противовоздушной обороны, и потому не может защитить даже свою столицу от ударов беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: