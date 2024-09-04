В РПЦ хотят предотвратить "вражеское вторжение".

Брянские священнослужители совершили объезд вокруг Брянска со Свенской иконой Божией Матери, чтобы "защитить" город от украинской армии.

В Брянской епархии рассказали об автомобильном крестном ходе, в ходе которого священники Русской православной церкви читали Акафист иконе. Молитва была "о спасении Отечества и родной Брянщины от вражеского вторжения".

"По молитвам у этого образа отступили наполеоновские войска в 1812 году. Жители Брянска узнав, что им грозит опасность, взяли чудотворный Свенский образ Богоматери и пронесли его крестным ходом по городу. Во время шествия пришла добрая новость: враг отступил", - говорится в сообщении. Видео дня

РПЦ и война

Прошлой осенью российские солдаты и батюшки провели "молитвенный облет" Калужской области. Они вылили на военные объекты оккупантов 100 литров крещенской воды, помолившись о "мире и благополучии".

Уже в марте 2024 года, когда российские объекты в Санкт-Петербурге оказались под атаками беспилотных летательных аппартов, местные власти также решили совершить "молитвенный объезд" города. Также чиновники молились за Патриарха Кирилла и кремлевского правителя Путина.

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