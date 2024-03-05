Его якобы приурочили к Великому посту.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с председателем Заксобрания Александром Бельским и представителями церкви совершил "молитвенный объезд" города.

Как сообщают в Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви, объезд приурочили к наступающему периоду Великого поста. Автобус с чиновниками и иконами Божией Матери, Александра Невского и Иоанна Кронштадтского объехал Санкт-Петербург по кольцевой автомобильной дороге.

"В пути читались и пелись акафист Казанской иконе Божией Матери, молитвы небесным покровителям города. Правящий архиерей и сопровождавшие его молились за Святейшего Патриарха Кирилла, президента Владимира Путина, власти и жителей северной столицы", - говорится в сообщении.

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Напомним, в январе в поселке Усть-Луга под Санкт-Петербургом произошел масштабный пожар на нефтяном терминале морпорта компании "Новатэк", его работу парализовало. По данным УНИАН, эту операцию провела Служба безопасности Украины.

2 марта в сети сообщили о падении беспилотного летательного аппарата между домами в Санкт-Петербурге. В домах выбило стекла, также взрыв повредил автомобили во дворе. По данным российских журналистов, БПЛА мог лететь на нефтебазу "Ручьи".

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