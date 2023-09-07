Под "защиту" попали все военные точки Козельского района.

В Калужской области совершили "молитвенный облет" военных объектов. Об этом сообщает местное издание Подъем.

Так, военнослужащие Козельской ракетной дивизии вместе с российскими батюшками около часа распыляли крещенскую воду над всеми военными объектами района. Они заявили журналистам, что "молились о мире и благополучии".

На "защиту" района ушло около 100 литров воды. "Взяли всё в пятилитровых бутылках и по мере того, как летели, у нас было устройство распылительное и им распыляли. Мы облетали по кругу вокруг Козельского района, все военные точки облетели, город, крестообразно пролетели над военным городком и вернулись на взлётную полосу", - сказал один из них.

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Война в Калужской области

Как известно, в области находится российский военный аэродром "Шайковка". 7 октября прошлого года его атаковал беспилотный летательный аппарат, ударив по бомбардировщикам ТУ 22М3.

Уже в августе сообщалось о новой атаке, россияне заявили, что повреждений не было. При этом в украинской разведке говорят, что поврежден как минимум один российский самолет.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины в Калужской области систематически замечают бесплиотные летательные аппараты.

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