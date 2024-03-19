Эти группы не могут дать отпор даже небольшой ДРГ, говорит Коваленко.

Россия сформировала "группы прикрытия границы" с Украиной, однако они не в состоянии защитить ее от прорывов со стороны Курской, Брянской и Белгородской областей.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, речь идет о 45 недоукомплектованных батальонно-тактических группах "Брянск", "Курск" и "Белгород", в которые входят 35 тысяч основного личного состава и 1000 - резерва.

"При этом они недоукомплектованы танками. Там всего общее количество около 200 танков, около 600 ББМ, довольно большое количество артсистем - более 800. Но это обусловлено тем, что данные группы войск задействованы не столько для того, чтобы обороняться, сколько для нанесения террористических артиллерийских ударов ствольной артиллерией, минометами, реактивными системами залпового огня по территории Украины - Харьковской и Сумской областей", - объяснил он.

Российские сил критически не хватает для контроля границы с неоккупированными территориями Украины протяженностью более 750 км, говорит Коваленко.

"То есть на одну, грубо говоря, батальонно-тактическую группу приходится 16 км фронта, условно. Но это более чем в четыре раза больше от функционала полноценно сформированной, укомплектованной полностью, боеспособной БТГ", - добавил эксперт.

По его словам, именно поэтому российские группы не способны адекватно противодействовать даже небольшой группе с диверсионно-разведывательным функционалом рейдового типа.

Рейды на территорию России: последние новости

Как сообщал УНИАН, 12 марта Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон", которые воюют на стороне Украины, начали ограниченную спецоперацию на территории России.

Сообщалось, что они зашли на территорию Курской и Белгородской областей. Все эти дни систематические появлялись сообщения о боях и обстрелах.

Недавно российские добровольцы объявили о поднятии флагов в поселках Козинка и Горьковский на Белгородщине.

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