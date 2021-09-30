Активист с девушкой устроили в центре Москвы перфоманс.

В России задержали блогера Руслана Бобиева за перформанс, в ходе которого он имитировал оральный секс на Красной площади с девушкой в куртке с надписью "полиция".

Об инциденте пишет Telegram-канал "360tv", публикуя фото перфоманса.

"Бобиев устроил перфоманс на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Он нарядил девушку в куртку с надписью "полиция", посадил ее на колени, а сам стоял перед ней. В общем, все это выглядело, как имитация орального секса. Также была подпись: "Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить", – говорится в сообщении.

После перформанса Бобиева с подружкой задержали и доставили в отделение полиции. На обоих завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Ранее сообщалось о том, как в России полицейские заковали в наручники активиста с астмой, у которого случился приступ.

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Автор: Катерина Шварц