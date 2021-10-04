Феноменальная физкультурная форма президента Российской федерации давно является предметом доброй зависти всего прогрессивного человечества, однако когда толстое Шойгу утащило Путина в тайгу в последний раз, суровый мужской разврат неожиданно дошел до той стадии, что лесным партнерам пришлось срочно откапывать стюардессу, точнее, красивую переводчицу.

"Путин устроил настоящий хардкор!" - с ужасом написал в социальной сети Sina Weibo якобы китаец по имени якобы Яоян, понаблюдав за повадками российского президента и его толстого Шойгу на дикой природе. Виртуальный Яоян, вне всякого сомнения, хотел сделать Владимиру Владимировичу крупный комплимент, и российские журналисты, собирающие по всему Ольгино подборки восхищенных реплик на тему "А вот Байден бы в тайге сразу лёг и сдох" каждый раз после выезда Путина на природу, поняли его правильно. Однако учитывая тот факт, что столь полюбившееся русским людям слово "хардкор", дружно растиражированное после путинского пикника практически всеми росСМИ, уходит своими корнями в индустрию богопротивных буржуазных утех и обозначает не что иное, как "жесткое порно", многие невольно взглянули на ситуацию под другим углом.

Ночью в палатку к Путину, привлеченные стонами, приходили голубые медведи

Странные скрутки Путина и Шойгу в таежных кустах давно вызывают понимающие переглядывания ортодоксально настроенных патриотов Русского мира, среди которых, как известно, неоднократное обладание друг другом считается высшей формой товарищества, - однако не с животными же, в конце концов. "Огромные маралы! - радостно кричал Путин, показывая руками где-то сантиметров 60. - Вот такие! Чуть нас не..." "О, да, марааалы", - приговаривал Шойгу, грязно посмеиваясь. В свете сказанного китайцем Яояном все это выглядело как-то нездорово, а тут еще Песков подлил вазелину в огонь: оказывается, ночью в палатку к Путину, привлеченные стонами, приходили голубые медведи, а потом один из них увидел, что это Путин, и бросился наутек с криком: "Мужики, это Путин, вы знаете, какие у него холодные губы?!".

Напрасно российские СМИ пытались сгладить хардкорные впечатления о таежных забавах Путина и Шойгу, взахлеб рассказывая про старую добрую щуку, выловленную Путиным прямо из воды (они зачем-то называли это "богатый улов"): про то, как Путин умело целует рыб, не судачил только ленивый, да и размер у той щуки был прямо скажем, совсем не путинский, говнощука какая-то; намеки на то, что Путин в тайге охотился на людей с луком и стрелами, тоже не нашли отклика в сердцах защитников прав животных... Пришлось обращаться к старому проверенному способу - откапывать стюардессу. В роли стюардессы выступила красивая переводчица Даша.

Старик Трамп просто завидовал сексуальным успехам Путина

Переводчица Даша очень кстати всплыла из мемуаров экс-советницы Трампа Стефани Гришэм, которая утверждала , что Путин таскал Дашу на переговоры с американцами для того, чтобы та показывала Трампу и отвлекала его от темы беседы. Российскую сторону такая интерпретация не устроила, ведь куда приятнее было считать, что Дашей (а вовсе никаким не Шойгу, не говоря уже о животных, мальчиках и привлекательных рыбах) интересуется сам Путин. Поэтому с игривыми опровержениями по поводу Даши решительно выступил сначала Песков, потом МИД РФ, потом приплели Трампа, который традиционно матюкал "леворадикальные издательства", но мы же понимаем, что старик просто завидовал сексуальным успехам Путина, ха, еще бы, конечно, понимаем, потом нашли учительницу Даши, и учительница Даши сказала, что Даша - сама скромность и исполнительность, и чтоб никто даже не сомневался, повесили фото Даши с распущенными волосами, сиськами и ляжками. Потом опубликовали статью "Самое опасное оружие Путина" и снова повесили фото Даши с сиськами и ляжками, вдруг в первый раз кто-то не увидел...

Однако, учитывая возраст российского президента, трудно поверить, что его "самое опасное оружие" сейчас так уж опасно (если он, конечно, не привязывает к нему веточку ягеля, за которой, очевидно, и таскается регулярно в лес со своим толстым партнером). А вот холодные губы Путина и вправду никому еще не принесли добра. Это даже медведи в тайге знают.

Василий Рыбников