Участницей съемки считается 30-летняя жительница города, ее передали следственным органам.

В российском Санкт-Петербурге задержали девушку, предположительно запечатленную на фото в трусах на фоне Исаакиевского собора.

Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, пишет "Фонтанка.ру".

"В настоящее время она передана в следственные органы", - говорится в сообщении.

На фото девушка, одетая в футболку и трусы, сидит на корточках спиной к камере около парня и смотрит в сторону православного храма. На снимок обратили внимание пользователи социальных сетей.

— Дикий Петербург (@Wild_SPb) October 29, 2021

По информации пресс-службы регионального Главного следственного управления Следственного комитета РФ, следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ - публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Участницей съемки, по данным правоохранителей, считается 30-летняя жительница города. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В случае признания виновной фигурантке дела грозит до года лишения свободы.

"По данным следствия, подозреваемая, находясь у православного храма - ГМП "Исаакиевский собор", действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела. После чего отправила их посредством одного из мессенджеров в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с целью распространения", - заявили в СК.

В пресс-службе самого Исаакиевского собора сообщали, что не собираются обращаться в правоохранительные органы из-за фото.

Читайте такжеВ Бельгии разводной мост перевернул машину с семьей и ребенком внутри (видео)"Мы не можем управлять стритрейсерами, дорожным движением и тем, что происходит за приделами Исаакиевского собора! Мы музей! Мы занимаемся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов материальной и духовной культуры, а также просветительской, издательской и популяризаторской деятельностью, реставрацией и прочим. Пусть этим вопросом занимаются компетентные службы", - цитирует сообщение "КП-Петербург".

СМИ разыскали предполагаемый аккаунт девушки в Instagram. В сторис она опубликовала скриншот переписки, в которой журналисты просят ее выйти на связь, а также отреагировала на травлю в интернете.

"Я очень злюсь. На людей за то, что они такие мерзкие. Мне стыдно за них. Вы же понимаете, что все, что вы мне желаете, это ваша участь - я же ведьма. Всем спасибо, все свободны. Я желаю всем крепкой семьи, ума и здоровья. И не пишите мне гадости, это не выгодно вам", - написала девушка в сторис.

Ранее в России задержали блогера Руслана Бобиева за перформанс, во время которого он имитировал оральный секс на Красной площади с девушкой в куртке с надписью "полиция". Пару приговорили к 10 месяцам колонии.

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Автор: Катерина Комолова