Как бы в ближайшей перспективе не пришлось украинским миротворцам тушить сгорающую от стыда Россию, сказал Арестович.

Руководителю российского пропагандистского "РИА Новости" Дмитрию Киселеву сожгли в Крыму два автомобиля. Советник ОП Алексей Арестович с иронией прокомментировал инцидент.

Поджог произошел сегодня около 2 часов ночи в Коктебеле на территории особняка, который пока еще принадлежит пропагандисту.

"Она сгорела от стыда, это же понятно", - прокомментировал Арестович в интервью Фейгину. Видео дня

"Уже и в самой России выпрыгивают от стыда из окон руководители крупных фирм, умирают сердечных приступов и инсультов. В Белгородской области, говорят, здания горят от стыда... По всей видимости они будут только усиливаться. И будут полыхать от Калининграда до Курил", - сказал Арестович.

Он отметил, что "как бы в ближайшей перспективе не пришлось украинским миротворцам тушить сгорающую от стыда Россию".

"А уж потом выплачивать репараций и контрибуции Украине за разрушения и убийства", - высказался Арестович.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что освобождена почти вся территория Харьковской области.

На деоккупированных территориях правоохранители продолжают находить человеческие останки военных и гражданских со следами пыток.

Успехи Вооруженных сил Украины на юге даются очень тяжелыми боями и усилиями, отметила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк: "Продвижение не такое стремительное и быстрое, как бы нам хотелось, но достаточно результативное".

В районе ГЭС в Новой Каховке оккупанты затопили 9 вагонов для постройки переправы с целью подготовки путей отступления.

К обороне ВС РФ готовятся как на востоке (полоса Сватово - Кременная), так и на юге - в Херсоне. Усилены проверки граждан, враг продолжает захвачивать в плен гражданское население якобы из-за "связей с ВСУ и СБУ".

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 54 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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