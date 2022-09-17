Россияне усилили давление на гражданских на оккупированных территориях после начала контрнаступления ВСУ.

Росгвардия захватила в плен 52 жителя оккупированных РФ районов Херсонской и Запорожской областей.

Об этом пишет российский пропагандистский ресурс Интерфакс.

Оккупанты называют это "задержанием". Утверждается, что украинцев похитили якобы "за связи с СБУ и ВСУ".

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Россияне усилили давление на гражданских на оккупированных территориях после начала контрнаступления ВСУ. В оккупированном Херсоне стало больше новых подразделений ВС РФ, населенные пункты закрываются на въезд и выезд, местных не подпускают к переправам, угрожая расстрелами.

Между тем на недавно деоккупированных территориях Харьковской области правоохранители нашли братские могилы с телами военных ВСУ и гражданских лиц с явными признаками пыток.

В частности, один из жителей освобожденного Купянска вспоминал, как сотрудники ФСБ пытали тамошних жителей током и паяльниками, а также угрожали казнями за замалчивание мест пребывания родственников украинских защитников.

По состоянию на 4 сентября Украина вернула из российского плена почти 600 человек, из них сотня - гражданских. Известны приблизительные цифры депортированных украинцев, о которых сообщает сам агрессор, - около 3 миллионов человек.

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