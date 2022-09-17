Все переправы на Херсонском направлении через реку Днепр выведены из строя.

Российские оккупанты с целью подготовки путей отступления из Херсонской области в районе Каховской ГЭС затопили 9 вагонов для постройки переправы.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В связи с успешными действиями Сил обороны по выводу из строя всех переправ через Днепр на Херсонском направлении оккупанты готовят себе пути отступления. Так, в районе Каховской ГЭС для постройки в дальнейшем переправы они затопили 9 вагонов", - сказано в сводке.

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"В то же время оккупационная власть продолжает заставлять местных предпринимателей вести расчеты в российских рублях. Проводит еженедельные проверки и угрожает "национализировать", то есть отобрать, бизнес в случае отказа от сотрудничества с оккупантами", - говорится в сводке.

Контрнаступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

В тот день стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

По состоянию на 13 сентября сообщалось, что ВСУ продвигаются на Херсонском направлении, но не называют освобожденные населенные пункты в целях соблюдения норм безопасности.

Полковник в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что мешает украинским бойцам освободить Херсон.

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