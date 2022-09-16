ВСУ запросили у США дальнобойные ракеты ATACMS.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударят по Крымскому мосту, когда получат необходимые для этого дальнобойные ракеты, такие как ATACMS.

Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов, отвечая на соответствующий вопрос.

"Крымский мост в ожидании своего часа. Сразу скажу: будет вооружение – будут удары по крымскому мосту. Ждем прихода ракет типа ATACMS или каких-нибудь других аналогов", – заявил он. Видео дня

Напомним, ранее сообщалось, что США все еще не склонны предоставить Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS, которые они запрашивали в течение нескольких месяцев.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

Отмечалось, что даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.

Эксперты уверены, что новое вооружени раскроет перед Украиной небывалые возможности. ВСУ смогут поражать абсолютно все военные цели в пределах своей страны, в том числе на территории Крыма и Черного моря. Причем дополнительного оборудования для запуска ATACMS уже не потребуется.

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