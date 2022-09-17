Оккупанты убили молодую семью, в которой были 5-летняя и 8-летняя дочери.

В Изюме Харьковской области во время эксгумации обнаружили останки целой семьи. Оккупанты убили семью Столпаковых 31-летнюю Елену, 33-летнего Дмитрия и их 5-летнюю дочь Лесю.

Об этом сообщила советник Офиса президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Она отметила, что семья погибла в результате бомбардировки жилого дома в Изюме на ул. Первомайской.

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"Я знаю со слов очевидцев, что ночью 8 марта были авианалеты, на этот дом было сброшено много авиабомб. Говорят, что они не сразу умерли, а задохнулись от недостатка кислорода под завалами", – рассказала в комментарии УП.Жизнь одноклассница 31-летней Елены Столпаковой Анастасия.

Позже выяснилось, что с ними вместе погибла и старшая дочь супругов, которой было 8 лет, а также бабушка и дедушка детей.

Дом долгое время оставался под обстрелами, из-за чего спасти людей, оказавшихся под завалами, было невозможно. В результате разрушения дома, в котором жила семья, погибли по меньшей мере 44 человека, большинство из которых прятались в подвале.

"На кладбище, где похоронена семья Столпаковых, насчитали 445 могил... и это не единственное захоронение в Изюме. Самое страшное, что может быть, когда освобождают населенные пункты - это находить убитых и устанавливать их имена. Сотни и тысячи невинных людей, которых россияне убили просто за то, что они жили в Украине", – сказала Герасимчук.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября, глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.

Как заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, среди тел, которые были эксгумированы вчера на месте массового захоронения в Изюме, 99% с признаками насильственной смерти.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

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