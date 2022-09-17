Отчет о результатах будет после закрепления позиций.

Успехи Вооруженных сил Украины на Юге даются очень тяжелыми боями и усилиями

Об этом в эфире "Эспрессо" сообщила руководитель пресцентру сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Очень рано еще говорить об успехах и отчитываться о них, потому что они даются очень тяжелыми боями и усилиями. Продвижение не такое стремительное и быстрое, как бы нам хотелось, но достаточно результативное", - подчеркнула она.

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По словам Гуменюк, отчет будет, как только ВСУ закрепят позиции.

"Почти вся линия фронта пылает достаточно мощно, поскольку продвижение рассчитано с очень необычным стратегическим элементом. Я думаю, в учебники военного мастерства пополнятся многими примерами именно с этой войны", - добавила руководительница прессцентра.

Напомним, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении за прошедшие сутки самолета Су-24, трех крылатых ракет и беспилотника российских оккупантов.

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