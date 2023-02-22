Отдельно Пригожин заявил, что "Вагнер" не собирается уходить из Бахмута.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на фоне горы трупов своих наемников пожаловался на нехватку у группировки боеприпасов. Дефицит БК Пригожин традиционно связывает с личным нежеланием главы Минобороны РФ Сергея Шойгу обеспечивать "вагнеровцев".

В российских Telegram-каналах, приближенных к Пригожину, появилось фото десятков сброшенных друг на друга трупов "вагнеровцев".

Пригожин жалуется, что погибших могло быть "в пять раз меньше, если бы не "снарядный голод". "Кто виноват в том, что они погибли? Виноваты те, кто должны были решить вопрос о снабжении нас достаточным количеством боеприпасов. Финальная подпись должна ставиться либо Герасимовым, либо Шойгу. Ни один из них не хочет принимать решение", - заявил Пригожин. По его словам, причина в том, что ЧВК Вагнера "как бы не существует".

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Также он показал список, в котором указано, сколько боеприпасов нужно ЧВК и сколько группировке пообещали дать. "Пункт один, необходимо 105 тысяч, дают 3600. Пункт три, необходимо 7600, а дают 600", - привел примеры Пригожин, заявив об "оборзевших гражданах", которые "наверху сидят".

Отдельно Пригожин заявил, что "Вагнер" не собирается уходить из Бахмута: "Мы будем просто погибать в два раза больше, пока все не закончатся. А когда закончатся все "вагнеровцы", тогда, вероятнее всего, Шойгу с Герасимовым должны будут автоматы взять".

Потери "вагнеровцев" в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что 17 февраля через город на Запорожское направление повезли 43 автобуса с "вагнеровцами".

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что на востоке в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "Вагнер" и других подразделениях оккупантов потери составляют до 80% личного состава.

В Генштабе подтвердили, что командующий войсками РФ в Украине Валерий Герасимов дал команду прекратить поставки оружия для подразделения "Вагнера" Евгения Пригожина.

Потери РФ в Украине - актуальное

Продолжают расти потери оккупантов на войне в Украине. По мнению обозревателя Александра Коваленко, причины этому две - некачественный мобилизационный ресурс и дефицит техники.

Например, ресурсы в живой силе на Угледарском направлении враг пытается пополнить моряками, которых отправляют в разгромленные подразделения в качестве гранатометчиков.

По подсчетам разведки Великобритании, общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы.

До 2000 оккупантов Россия теряет сейчас на каждые 90 метров захваченных территорий на востоке Украины, уточняют в разведке НАТО.

Появляются новые данные по утраченной технике врага. Как подсчитал IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.

Отдельно ВСУ демонстрировали уничтожение редкого российского "Солнцепек". Недавно появилось первое подтверждение уничтожения уникальной станции РЭБ "Палантин".

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