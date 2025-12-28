Деньги, любовь или перезагрузка: узнайте свою судьбу на 2026 год

Мы стоим на пороге 2026 года, и каждому хочется заглянуть в будущее. Нумерология дает нам уникальные подсказки, основанные на дате нашего рождения.

Поскольку мы готовимся вступить в 2026 год, людям наверняка любопытно узнать, что этот год несет для каждого Числа Рождения.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

The Times of India объяснило, что 2026 год готовит для вашей даты рождения согласно нумерологии.

Число рождения 1 - (даты: 1, 10, 19, 28)

Управляющая планета: Солнце

Людям с числом 1 Вселенная предлагает взять бразды правления своей жизнью в свои руки. Ваше терпение станет вашей силой, и это откроет двери для возможностей и богатства.

Новые начинания постучатся в вашу дверь, поэтому просто следуйте зову сердца и верьте в Божественный план. Признание и успех уже в пути, и в этом году любовь найдет вас!

Число рождения 2 (даты: 2, 11, 20, 29)

Управляющая планета: Луна

Для людей с числом 2 2026 год станет годом, когда вы станете мастером своего творчества. Вы сможете улучшить свои навыки и раскрыть свою творческую сторону.

Вам следует открыто общаться с близкими и выражать свои истинные эмоции партнеру. В этом году вас ждет подъем!

Число рождения 3 (даты: 3, 12, 21, 30)

Управляющая планета: Юпитер

Людям с числом 3 рекомендуется следовать своему сердцу и справляться со своими обязанностями.

Ваши давние мечты сбудутся в 2026 году, поэтому не беспокойтесь о будущем, просто работайте над своими целями и наблюдайте за переменами, которые принесет этот год!

Число рождения 4 (даты: 4, 13, 22, 31)

Управляющая планета: Раху

Для людей с числом 4 2026 год станет годом принятия решений. Поначалу вы можете чувствовать эмоциональную тяжесть, но позже освободитесь от бремени, которое несли так долго.

Вы почувствуете прилив смелости, и эта смелость изменит ваш путь!

Число рождения 5 (даты: 5, 14, 23)

Управляющая планета: Меркурий

Для людей с числом 5 2026 год – это год стабильности, наставничества и изобилия. Вы окажете полную поддержку другим людям, а также получите то же самое от людей и Вселенной.

В этом году вы будете финансово благополучны, а препятствия будут устранены божественными энергиями!

Число рождения 6 (даты: 6, 15, 24)

Управляющая планета: Венера

Люди с числом 6 будут процветать в 2026 году. Этот год принесет гармонию в отношения и новые партнерства.

Вы будете сиять в этом году, так как ваша энергия будет на высоте, и вы притянете деньги, стабильность и людей!

Число рождения 7 (даты: 7, 16, 25)

Управляющая планета: Кету

Прогноз: Люди с числом 7 почувствуют легкость и большую гармонию в наступающем 2026 году. Это будет год перезагрузки, новых начинаний и осознания собственной ценности.

Финансовая стабильность придет в 2026 году по мере того, как вы примете "нового себя"!

Число рождения 8 (даты: 8, 17, 26)

Управляющая планета: Сатурн

Люди с числом 8 увидят большие перемены в грядущем 2026 году. Вы освободитесь от вещей, людей и шаблонов, которые больше вам не служат.

В 2026 году вы будете притягивать только подлинность и то, что предназначено именно вам. Вы получите множество возможностей, но вам придется работать над ними и отбросить эмоции в сторону!

Число рождения 9 (даты: 9, 18, 27)

Управляющая планета: Марс

Люди с числом 9 будут оказывать влияние на тех, кто работает с ними, или на членов своей семьи. Вы проявите свой авторитет перед людьми, но вам следует быть осторожными со словами, так как они могут ранить.

В 2026 году вы получите признание на рабочем месте и увидите большой рост в финансах!

Ранее УНИАН сообщал про людей, которые обожают книги больше всего, согласно их месяцу рождения.

