Станция предназначена, в частности, для борьбы с беспилотниками.

Появилось первое подтверждение потери россиянами недавно принятой на вооружение армии ВС РФ станции помех системы радиоэлектронной борьбы "Палантин", сообщает журналист Юрий Бутусов.

"Палантин" был уничтожен высокоточным артиллерийским огнем украинских воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, говорится в публикации Сухопутных сил ВСУ.

В свое время российские пропагандисты активно тиражировали информацию о якобы уникальности этой системы, называя его не имеющим аналогов в мире.

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Комплекс "Палантин" "ослепляет противника", в частности создавая помехи мобильной связи. Также подчеркивалось, что станция предназначена для борьбы с беспилотниками.

В Украине "Палантин", по словам пропагандистов, "проходит испытания". Комплекс смонтирован на четырехосные "КамАЗы".

Война новости - потери РФ в Украине

С начала полномасштабного российского вторжения ВСУ ликвидировали уже 139 770 оккупантов, в том числе за минувшие сутки потери врага составили еще +690 мертвых захватчиков.

Известно, что российские войска понесли большие потери во время неудачного наступления на Угледарском направлении. По информации военных, подтвержден разгром элитной 155-й бригады морпехов.

Также ВСУ поделились эффектными кадрами уничтожения российской тяжелой огнеметной системы "Солнцепек".

По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, есть две причины таких потерь оккупантов. В частности, речь идет о потерях среди частично мобилизованных оккупантов, которыми доукомплектовывают разбитые подразделения кадровых военнослужащих. Другой причиной потерь живой силы противника является дефицит техники.

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