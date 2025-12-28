Переговоры Зеленского и Трампа: NBC News ответил, оправдаются ли надежды Украины

Главный вопрос остается открытым: действительно ли Россия готова пойти на уступки или согласиться на честный мирный план.

Пока Украина давит на США по поводу предоставления гарантий безопасности, остаются вопросы о том, станет ли встреча украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде настоящим поворотным моментом.

Как сообщает NBC News, это еще один раунд дипломатии с высокими ставками, в котором Зеленский мало что сможет получить. Телеканал отметил, что президенты возвращаются к переговорам с привычной, сложной задачей: снова попытаться наметить путь к прекращению войны России против Украины.

"Главный вопрос остается открытым: действительно ли Россия готова пойти на уступки или согласиться на честный мирный план?", - заявил один аналитик телеканалу NBC News.

Телеканал напомнил о ряде прошлых безрезультатных переговоров и отметил, что теперь есть изменения - теперь появились сигналы от украинской стороны о том, что Киев может быть готов к компромиссу с Москвой.

При этом Зеленский заявил, что вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности от США, направленных на предотвращение дальнейших российских вторжений, будет зависеть от Трампа.

"Тем не менее, история Украины подчеркивает опасность опоры на гарантии безопасности как на долгосрочное решение", - констатировал телеканал, упомянув печальноизвестный Будапештский меморандум.

Телеканал отметил, что остается неясным, насколько широко разделяют оптимизм Зеленского западные лидеры. Отмечается, что во время вчерашних встреч он показал единство с европейскими лидерами и премьер-министром Канады Марком Карни, хотя признаков скорого прорыва не наблюдалось.

"Неясно, как российский диктатор Владимир Путин и даже сам Трамп в итоге отреагируют на последние мирные предложения Зеленского", - отметил телеканал.

NBC News напомнил, что жесткие требования, которых Путин придерживался на протяжении всей войны, по-прежнему явно противоречат пути к миру, предложенному Зеленским.

Визит Зеленского в США

Сегодня состоятся переговоры Зеленского и Трампа по поводу мирного соглашения. Стороны будут обсуждать самые проблемные моменты.

27 декабря в преддверии переговоров с украинским президентом Трамп заявил о "хороших шансах" достичь перемирия во время визита Зеленского.

