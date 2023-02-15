С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали уже 139 770 оккупантов.

Украинские защитники точным ударом уничтожили еще одну установку тяжелой огнеметной системы "Солцепек" оккупантов с неуправляемыми реактивными снарядами 220-мм. Видео работы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев опубликовали Сухопутные силы ВСУ в своих соцсетях.

На кадрах видно, что удар ВСУ вызвал детонацию установки, что объясняет большую вспышку и последующий "салют" на месте установленного оккупантами вооружения. Уже "Солцепек" продолжил работу украинских сил по уничтожению российских позиций - снаряды системы накрыли своим огнем прилегающую территорию.

Это не первое уничтожение "Солцепека" на фронте. 4 февраля Генштаб отчитался о "ликвидации" еще одной единицы этой тяжелой огнеметной системы, которой особенно гордятся оккупанты.

Видео дня

Более того, есть свидетельства применения захваченного "Солцепека" по самим россиянам.

Война Новости - потери РФ в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали уже 139 770 оккупантов; еще +690 тел мертвых захватчиков - за прошедшие сутки.

В ВСУ в комментарии Politico подтвердили разгром 155-й бригады морпехов РФ на Угледарском направлении во время нового неудачного наступления. По словам военных, ежедневно на этом участке фронта россияне теряли до 300 своих военных.

По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, есть две причины таких потерь оккупантов. В частности, речь идет о потерях среди частично мобилизованных оккупантов, которыми доукомплектовывают разбитые подразделения кадровых военнослужащих. Другой причиной потерь живой силы противника является дефицит техники.

Накануне артиллеристы показали уникальные кадры удара по командному пункту россиян – ВСУ заставили захватчиков буквально убегать, оставляя раненых, на краденых мотоциклах.

А 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев показала занятные кадры удара по танкам противника. Одному оккупанту, который буквально за несколько секунд до следующего удара выбежал из своего танка, повезло "так себе". Он легонько поджарился.

Подтверждена ликвидация на войне в Украине российского чемпиона по карате.

Также украинскими воинами "зажмурены" серийный убийца, российский "терминатор", герой русских "сказок", боевые попы, который благословлял врага на убийство украинцев.

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