Оккупант пожаловался, что морпехов бригады "не обеспечили всем необходимым".

В плен ВСУ сдался радиометрист с российского крейсера "Варяг" Денис Золотов из Новосибирской области. Российское командование использовало его в качестве гранатометчика в 155-й бригаде на Угледарском направлении.

Видео допроса оккупанта в своих соцсетях опубликовал военный обозреватель Александр Коваленко. Эксперт отметил, что этот случай – ярчайший пример дефицита у врага живой силы.

"С 2014 года прохожу военную службу по контракту в гвардейском крейсере "Варяг". 28 ноября 2022 года из-за нехватки военнослужащих 155-й бригады был прикомандирован в данную бригаду на должность гранатометчика", - сказал он на допросе.

Оккупант пожаловался, что морпехов бригады "не обеспечили всем необходимым": "Выдали старое оружие – автоматы. Форма одежды "не первой категории".

Накануне заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь подтвердил, что командование Вооруженных сил РФ бросает в бой за Донбасс даже корабельных матросов под видом морской пехоты.

Новый разгром морпехов под Угледаром - что известно

Накануне в ВСУ в комментарии Politico подтвердили разгром 155-й бригады морпехов РФ на Угледарском направлении во время нового неудачного наступления рашистов. По словам военных, ежедневно на этом участке фронта россияне теряли до 300 своих военных.

155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз после Ирпеня и Бучи; во второй раз они потерпели поражение под Донецком - снова вернулись. А сейчас почти вся бригада уже уничтожена под Угледаром.

Отдельно российские пропагандисты жаловались на неудачи на Авдеевском направлении. В документации оккупантов речь шла о "сотнях убитых" россиян во время четырехдневного "непонятного" наступления на Угледар.

Как пояснил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, оккупанты под Угледаром пытаются окружить украинских военных, но им это не удается.

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