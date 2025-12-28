Украина должна готовиться ко второму вторжению России, - командир 225 ОШП

Украина не должна забывать о границах 1991 года.

Если текущие дипломатические усилия приведут к остановке боевых действий, это все равно не изменит первоначальных целей России. А потому Украине надо во время перемирия хорошо подготовиться ко второму раунду российского вторжения.

Такое мнение высказал Олег Ширяев, герой Украины, командир 225 отдельного штурмового полка (ОШП), в эфире на Армия TV. "У нас должна быть цель. Мы не имеем права забыть, что наши границы - это 1991 год. Может ли еще прийти один миллион в армию? Конечно может, но мы должны уделить внимание развитию военно-патриотического воспитания", - подчеркнул Ширяев.

Он добавил, что люди должны приобщаться к армии, и что не должно быть случаев дискредитации работы ТЦК.

Видео дня

"Мы должны быть как один, как было в 2022 году", - добавил он.

Герой Украины уточнил, что его цель - это восстановление границ Украины 1991 года.

"Конечно, нам трудно воевать. Есть моменты, где мы должны перестроиться. Война - это всегда приспособление к чему-то новому, потому что мы всегда должны искать преимущество над противником. То есть, мы должны иметь тот рычаг влияния, которым мы можем победить", - подчеркнул Ширяев.

Он признал, что сейчас войску не хватает личного состава.

"Мы должны приспособиться сейчас к тому, чтобы больше вводить беспилотной компоненты, роботизированных платформ на поле боя", - добавил он.

При этом, военный считает, что текущую ситуацию можно рассматривать с философской точки зрения.

"Нас склоняют Западные партнеры даже к миру с Российской Федерацией. Если оно произойдет - примирение, это не я решаю, а решает политическая власть государства. Если произойдет примирение, и мы правильно будем тратить это время, то есть, этот отдых между раундами... В том, что будет второй раунд этой войны, я не сомневаюсь ни на один процент. Все равно состоится", - выразил убеждение Ширяев.

Он считает, что российские захватчики в войне против Украины не дошли до реализации всех целей, которые имели.

"Все время, которое будет при примирении, они будут тратить на подготовку. Это я идеализирую противника", - добавил герой Украины.

Он отметил, что должен рассматривать противника с идеальной точки зрения, но не учитывает уровень коррупции, понесенных потерь и уровень морали.

"И что у них высшее руководящее звено вооруженных сил Российской Федерации - это бездарные маршалы. Герасимов, Шойгу и т.д. Но среднее звено управления, командиры бригад - это достаточно серьезные и мощные офицеры, которые получили опыт в этой войне, и которые в дальнейшем могут перестроить армию соответственно своему поднятию по руководящим должностям на военной службе. Если они ее перестроят - то будет беда", - отметил Ширяев.

Впрочем, по его мнению, Украина должна правильно потратить время на подготовку армии во время перерыва между раундами.

"Если Западные партнеры профинансируют нашу армию, а мы выстроим ее и подготовим, соответственно наши солдаты, сержанты и офицеры будут достаточно обеспечены деньгами, социальным льготами, жильем, - это достаточно серьезно повлияет на нашу обороноспособность во втором раунде", - убежден Ширяев.

Вместе с тем, он отмечает важность восстановления линии защиты, которую будет пройти достаточно сложно.

Визит Зеленского в США

Как сообщал УНИАН, сегодня в США должна состояться встреча между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом с целью согласования совместного проекта окончания войны.

В то же время, остаются нерешенными разногласия относительно судьбы подконтрольной Украине части Донецкой области, поскольку представители Трампа с подачи России хотят, чтобы Украина вывела оттуда войска. Также нет общей позиции по оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре.

Еще Украина стремится получить от США юридически обязывающие послевоенные гарантии безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: