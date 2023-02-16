Оккупант также получил орден мужества за убийство украинцев.

ВСУ "дембельнули" старшего лейтенанта оккупационных войск 26-летнего Юрия Шнайдера. Он был среди военнослужащих РФ, которые снимались в новогоднем обращении Путина.

Об этом пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Ликвидацию оккупанта подтверждают и российские ресурсы. Фамилия Шнайдера появилась в сводке пропагандистов 16 февраля.

Согласно данным сайта Evocation, Шнайдер закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Жил в Красноярске и служил в Южном военном округе.

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Оккупант также получил орден мужества за убийство украинцев.

Новогоднее обращение Путина 2023 – что известно

Накануне Нового года Путин выступил перед россиянами в окружении якобы военнослужающих, которые воюют против Украины.

Вместе с тем СМИ нашли затесавшихся в рядах оккупантов сотрудников ФСО. "Или все сдавать, или бороться. Но пока у нас есть такие люди, как вы, конечно, сдавать ничего нельзя, только бороться! Только вперед!" – обратился Путин к ряженой массовке.

Война новости - потери РФ в Украине

С начала полномасштабного российского вторжения ВСУ ликвидировали уже 140 460 оккупантов, в том числе за минувшие сутки потери врага составили еще +690 мертвых захватчиков.

Известно, что российские войска понесли большие потери во время неудачного наступления на Угледарском направлении. По информации военных, подтвержден разгром элитной 155-й бригады морпехов.

Также ВСУ поделились эффектными кадрами уничтожения российской тяжелой огнеметной системы "Солнцепек".

По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, есть две причины таких потерь оккупантов. В частности, речь идет о потерях среди частично мобилизованных оккупантов, которыми доукомплектовывают разбитые подразделения кадровых военнослужащих. Другой причиной потерь живой силы противника является дефицит техники.

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