Трамп может трактовать 20-пунктный мирный план не в пользу Украины, - журналист

Некоторые положения документа вызывают много вопросов, чем дают ответы.

Рамочный документ из 20 пунктов о поиске пути к миру имеет двусмысленности, которые могут трактоваться президентом США Дональдом Трампом не в пользу Украины. Такое мнение высказал журналист, главный редактор издания "Остров" Сергей Гармаш в эфире на Radio NV.

"Для Зеленского сегодня важная задача, чтобы действительно, согласованный документ, который Зеленский уже озвучил, стал позицией не только Украины, но и Соединенных Штатов. И тогда это будет весомым влиянием на позицию Российской Федерации. То есть, тогда мы будем вместе с Соединенными Штатами, через Соединенные Штаты, давить на Российскую Федерацию", - отметил Гармаш.

Впрочем, он отмечает, что не знает, будет ли это хорошо для Украины, поскольку в самом документе много двусмысленностей и "тонких границ".

"Учитывая личность Дональда Трампа эти двусмысленности могут трактоваться и не в нашу пользу потом", - добавил журналист.

По его мнению, любой результат, который может быть сегодня достигнут в США, может позже обернуться против Украины.

При этом, он считает, что рамочный документ из 20 пунктов, о котором рассказывал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, еще будет меняться. Он считает, что изложенные положения вызывают много вопросов, чем дают ответы.

При этом, журналиста интересует вопрос относительно того, чьими считают подписанты соглашения территории Крыма и Донбасса, украинскими или российскими, в части рамочного документа, где говорится о том, что "если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России, гарантии безопасности будут считаться недействительными".

"Если это российская территория, тогда мы, таким образом, признаем, что оккупированные Россией территории являются российскими. И это очень серьезная угроза", - подчеркнул Гармаш.

Также, по его словам, относительно предложения создания свободной экономической зоны на востоке Украины следует говорить, что эта зона не исключает принадлежности к какому-то государству.

"У меня сразу возникает вопрос - чьи флаги будут в той экономической зоне? То есть, чья это будет территория, российская? Чего хочет Россия, и которая уже записала эту территорию в свою конституцию, или она будет украинской? Это ключевой вопрос. Потому что подписав это соглашение с такими формулировками, чтобы не получилось, что мы признали фактически и де-юре, что эта территория является российской", - добавил Гармаш.

Также, относительно части рамочного документа о референдумах, он отмечает, что в Украине нет референдумов на подконтрольной власти территории, поскольку в Украине предусмотрены местные референдумы и общенациональный референдум. Местные референдумы такие вопросы о положениях рамочного документа не решают, а общенациональный референдум должен состояться на территории всего государства.

Он напомнил, что с 2014 года в течение восьми лет Украина не соглашалась на проведение выборов на оккупированной Россией части Донецкой и Луганской областей, потому что не могла там обеспечить условия безопасности. Поэтому туда не поедут международные наблюдатели по выборам.

"У меня больше складывается впечатление, я правда еще не пришел к выводу, кого хотят развести этим документом, но у меня складывается впечатление, что это ориентировано на развод или Соединенных Штатов, или нас с вами, украинский народ", - считает Гармаш.

Он добавил, что все выглядит очень нереально.

В то же время, по его словам, если Украина хочет выиграть время, чтобы, например, для проведения референдума ее допустили на оккупированные территории, то все неплохо выглядит.

В то же время, журналист не видит возможности для практической реализации этого документа.

Что известно о 20-пунктном мирном плане Зеленского

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Зеленский обнародовал 20 пунктов мирного плана об окончании войны, который Украина разработала совместно с США. Он добавил, что Украина готова к встрече с США на уровне лидеров для решения чувствительных вопросов.

Также известно, что уже сегодня, 28 декабря, Зеленский должен во Флориде встретиться с Трампом. Среди разного, вопрос территорий и Запорожской АЭС остаются несогласованными. Как пишет Reuters, серьезные разногласия усиливают напряжение перед встречей двух лидеров.

