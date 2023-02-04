Благодаря стойкости украинских воинов успеха российские оккупанты не достигли.

На этой неделе российские оккупанты бросили все силы на прорыв украинской обороны и окружение Бахмута.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, россияне пытались прорвать защитные рубежи возле Бахмута и на Лиманском направлении.

"Если подытожить все официальные сводки с фронта на этой неделе и кратко финализировать, то: на этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и окружения Бахмута, развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении", - отметила она.

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Маляр подчеркнула, что благодаря стойкости украинских воинов успеха враг не достиг.

Война в Украине - новости Генштаба

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты ведут наступление на четырех направлениях - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Силы обороны отразили вражеские атаки в районах 9 населенных пунктов.

За прошедшие сутки россияне нанесли 20 авиационных и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской и Николаевской областей, есть жертвы среди гражданского населения. Кроме того, россияне более 90 раз ударили из реактивных систем залпового огня.

В свою очередь, украинская авиация и артиллерия за прошедшие сутки мощно отработали по российским оккупантам. Уничтожено несколько БПЛА и разгромлены районы сосредоточения личного состава захватчиков.

А потери РФ в Украине за сутки выросли на 720 захватчиков, перешагнув новую психологическую отметку. Теперь общее количество ликвидированных российских оккупантов достигло 130590 лиц.

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