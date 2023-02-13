Коваленко напомнил, как российское командование отправило мобилизованных в бесперспективное наступление, чтобы запутать украинских защитников.

Наблюдается рост потерь российских оккупантов на войне в Украине, причиной этого, среди прочего, является некачественный личный состав, считает военный обозреватель Александр Коваленко.

Речь идет о частично мобилизованных оккупантах, которыми доукомплектовывают разбитые подразделения кадровых военнослужащих.

Другой причиной потерь живой силы противника является дефицит техники.

Видео дня

"Но если мы говорим о комплектации среднестатистического подразделения, то она зависит не только от того, есть ли там полный состав, еще и присутствие ББМ необходима. Итак, дефицит техники, непрофессиональный личный состав... И все это в комплексе заканчивается тем, что они имеют вот такие большие потери. Если мы говорим о возможности компенсации этих потерь, то, опять же, она будет непрофессиональная и некачественная", - сказал Коваленко.

Отдельно Коваленко напомнил, как российское командование отправило мобилизованных в бесперспективное наступление, чтобы запутать украинских защитников.

"Несколько недель назад россияне в Запорожской области пытались совершать вот такие штурмовые действия в направлении Орехова. Это была имитация, когда использовалась исключительно пехотная составляющая с минимальным использованием техники - ББМ. При этом почти все они были уничтожены. Это и была имитация - отвлечение внимания. Сейчас что-то похожее происходит и от Сватово до Кременной", - пояснил обозреватель.

Война новости - потери РФ в Украине

Накануне в ВСУ в комментарии Politico подтвердили разгром 155-й бригады морпехов РФ на Угледарском направлении во время нового неудачного наступления. По словам военных, ежедневно на этом участке фронта россияне теряли до 300 своих военных.

В течение суток украинские воины нанесли 8 авиаударов по районам сосредоточения оккупантов, также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 3 склада боеприпасов противника.

В ОК "Юг" уточнили, что на Херсонском направлении, в ответ на обстрелы РФ Херсона, защитники уничтожили три установки "Град", скопление живой силы врага и колонну автотехники.

За минувшие сутки, 12 февраля, украинские воины ликвидировали еще 560 российских оккупантов, осмелившихся воевать против Украины. Всего потери России в Украине выросли до 138 340 мертвых захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: