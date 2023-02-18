Колонну сопровождали внедорожники с пометкой пригожинской ЧВК.

Вчера, 17 февраля, через временно оккупированный Мелитополь на Запорожское направление "торжественно" отправилось свежее пушечное мясо.

Как сообщил мэр города Иван Федоров, в колонне насчитывалось 43 автобуса с "вагнеровцами". Их сопровождали внедорожники с пометкой пригожинской ЧВК.

"43 белых автобуса "элитных" на России бойцов-вагнеровцев. Преступников, которых выманили из тюрем воображаемым билетом на волю. Колонну сопровождали внедорожники с пометкой ЧВК "Вагнер". Забыли наклеить отметку - "на убой", - отметил Федоров.

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Потери "Вагнера": последние данные

По данным британской разведки, общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы. При этом среди "вагнеровцев" потери достигают около 50% от общей их численности. В британском военном ведомстве отметили, что российские потери начали расти ускоренными темпами с сентября, когда в России провели так называемую "частичную мобилизацию".

В то же время в Белом доме заявили, что за год войны в Украине частная военная компания "Вагнер" потеряла ранеными и ликвидированными более 30 тыс. наемников. Более 4 тысяч "вагнеровцев" были ликвидированы с середины декабря, около 90% из них - завербованные зэки.

Недавно боевики частной военной компании "Вагнер" записали видеообращение об огромных потерях на фоне десятков трупов наемников. "Вагнеровцы "заявили, что ВСУ ежедневно "минусуют" сотни их "коллег".

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