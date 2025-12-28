Антидроновой 'Валдай' не спасся: аналитики рассказали, что уничтожили в Крыму

Одной из ключевых целей стало место хранения и запуска морских безэкипажных катеров РФ.

В ночь на 28 декабря Силы беспилотных систем ВСУ провели атаку с применением дронов-камикадзе FP-1/2 и нанесли серию точных ударов по военным объектам оккупантов.

Как отмечает "Милитарный", одной из ключевых целей стало место хранения и запуска российских морских безэкипажных катеров. Судя по обнародованным кадрам, по объекту ударили по меньшей мере три беспилотника.

Силы обороны уже не впервые бьют по базам хранения российских морских дронов - об аналогичном ударе сообщалось и 24 декабря.

Видео дня

Уничтожение таких средств имеет особое значение после инцидента в конце августа, когда вражеский морской дрон поразил средний разведывательный корабль ВМС Украины "Симферополь", отмечают аналитики. Говорится, что это был первый подтвержденный случай атаки украинского корабля морским БпЛА противника.

Кроме того, во время этого налета украинские беспилотники поразили радиолокационный комплекс обнаружения и противодействия БпЛА "Валдай", который находился в специальном защитном куполе.

"Сначала дроны уничтожили защитную оболочку, после чего непосредственно поразили саму радиолокационную станцию", - пишет издание.

Также сообщается о поражении пункта управления комплекса радиолокационной разведки. Тип объекта официально не уточняется, однако предположительно речь идет именно о пункте управления уничтоженного "Валдая".

Что известно о РЛС "Валдай"

Радиолокационный комплекс РЛК-МЦ "Валдай" оснащен трехкоординатной РЛС Х-диапазона и модулями оптико-электронного сопровождения. Система также имеет средства пеленгования каналов управления беспилотников и может интегрироваться с комплексами радиоэлектронной борьбы, что расширяет ее возможности в противодействии дроновым угрозам.

Ключевым элементом комплекса является обзорный трехкоординатный радиолокационный модуль Х-диапазона с длиной волны около 3 см. Именно он обеспечивает обнаружение воздушных целей и формирование радиолокационной обстановки. Такой диапазон позволяет эффективно фиксировать малоразмерные и низкоскоростные объекты, характерные для тактических БпЛА.

Минимальная дальность обнаружения целей составляет около 300 м, что позволяет работать непосредственно в зоне ближней обороны. Для более крупных воздушных целей дальность обнаружения может превышать 15 км - в зависимости от высоты полета и эффективной площади рассеивания. По имеющимся данным, комплекс способен уверенно обнаруживать дроны типа Mavic или Phantom на расстоянии не менее 5-6 км.

Удары по оккупированному Крыму

Как сообщал УНИАН, недавно Силы беспилотных систем ВСУ на территории временно оккупированного Крыма поразили важные военные цели россиян. В частности, в населенном пункте Черноморское попали в радиолокационную станцию "Валдай", пункт управления комплексом радиолокационной разведки и базу хранения и запуска морских безэкипажных катеров.

Вас также могут заинтересовать новости: