Снимки вызвали у ее поклонников тревогу.

Популярная украинская певица и блогерша Надя Дорофеева показала своим поклонникам, как ее тело выглядит после тренировок.

35-летняя артистка опубликовала в своем Telegram-канале несколько фотографий, на которых можно увидеть большие синяки на ее руках, ногах и бедрах. По словам певицы, к появлению синяков привели занятия танцами:

"Эти синяки говорят о том, что я хожу на танцы. А еще они о том, что пошли первые репетиции к съемкам, которые будут уже в новом году".

Снимки собрали много лайков, в то же время некоторые фанаты певицы начали волноваться за нее, поэтому призвали ее быть осторожной:

"Надя, береги себя. Любим тебя и ждем от тебя что-то новенькое в новом году".

"Мне больно на это смотреть... Это что нас ждет".

"Пока не начала сама заниматься танцами, не понимала, как можно иметь такие синяки. Теперь понимаю, но не понимаю, как они появляются".

"Столько жертв, но они точно ради красоты".

"Ооооо... Что-то несется очень интересное".

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказала, думают ли они с ресторатором Михаилом Кацуриным о возможности рождения общих детей. Известно, что они вместе с начала полномасштабной войны в Украине.

