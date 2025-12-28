Заход россиян в Грабовское на Сумщине: Трегубов рассказал, какая сейчас там ситуация

По его словам, в Грабовское зашли от 30 до более 100 российских захватчиков.

На Сумщине в районе Грабовского россияне не пытаются осуществить фланговые маневры или наладить свою логистику. Сейчас армия осуществила лишь ограниченное продвижение. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона "Единые новости", передает NV.

Он отметил, что в Грабовское зашли от 30 до более 100 российских захватчиков, но противник не пытается обрезать логистику ВСУ, ведь расстояние от этого участка до границы с РФ около одного километра.

"Это противодавливание в одной конкретной точке непосредственно на линии соприкосновения. Здесь не надо обрезать нашу логистику, потому что они не пытаются делать движений по охвату, они просто продавливают. Так же как у них нет проблем с собственной логистикой, потому что это в пешей дистанции от границы", - подчеркнул Трегубов.

Спикер добавил, что пока речь не идет о тяжелых фланговых маневрах, попытках РФ обойти тот или иной населенный пункт или окружить украинских защитников.

"Потому что там просто не те масштабы", - отметил он.

Ситуация в Грабовском - последние новости

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что РФ предоставила список граждан Украины, которых вывезла из села Грабовское Сумской области. По его словам, речь идет о 52 гражданах, среди них детей нет.

"Сейчас они находятся в одном из прифронтовых регионов Российской Федерации. Они в роли гражданских граждан. Нам официально ответили, что в отношении них нет никаких ограничений. Я срочно обратился к Москальковой (уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - ред.), чтобы их физически вернули на территорию Украины", - сказал Лубинец.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный объяснил, зачем россияне зашли в Грабовское на Сумщине. Он отметил, что стратегического значения этот населенный пункт, как и соседнее Рясное, не имеет.

"Единственная версия, которую я вижу, - это пропагандистская акция и запугивание жителей приграничья Сумщины. Теоретически в Грабовском может накапливаться враг, чтобы идти куда-то дальше. Но куда дальше - на Краснополье - смысла в этом немного", - подчеркнул Нарожный.

