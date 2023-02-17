Британцы удивлены аномальным соотношением убитых и раненых в российской армии.

Общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч – ликвидированные. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в ежедневном отчете своей разведки.

"Силы российского Министерства обороны и частных военных компаний, по-видимому, потеряли 175-200 тысяч человек с начала вторжения в Украину. Сюда, видимо, входят около 40-60 тысяч убитых", – говорится в сообщении.

При этом среди "вагнеровцев" потери достигают порядка 50% от общей их численности.

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В британском военном ведомстве отметили, что российские потери начали расти ускоренными темпами с сентября, когда в России провели так называемую "частичную мобилизацию".

Также британцы отмечают, что приведенное в отчете соотношение числа ликвидированных к числу раненых является аномально высоким для современной войны.

"Это почти наверняка указывает на экстремально примитивное медицинское обеспечение большинства подразделений", – заявили в британской разведке.

Британцы отметили, что большинство потерь россияне понесли от ударов украинской артиллерии.

Российские потери в Украине

Согласно данным Генштаба ВСУ, общие потери российской армии в Украине по состоянию на 17 февраля составили уже более 140 тысяч человек. Также агрессор потерял около 3300 танков, 6500 боевых бронемашин и большое количество другой техники.

По подсчетам Международного института стратегических исследований, за год Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков, а также сильно истощила свои запасы крылатых ракет.

Причины заметной разницы в оценке российских потерь Генштабом ВСУ и сторонними наблюдателями объяснил военный эксперт Александр Коваленко. Он рассказал, какие данные есть у Украины и которые недоступны наблюдателям.

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