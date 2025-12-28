'Выискивают наши позиции': в 68 ОЕБр рассказали о давлении россиян в Покровске

По словам командира, стрелковых боев в городе пока не так много.

В Покровске на северо-западных окраинах города продолжаются интенсивные бои. Сейчас российская армия продолжает тактику инфильтрации малыми пехотными группами, пользуясь погодой, которая затрудняет постоянное наблюдение. Об этом сообщил командир минометной батареи 1-го егерского батальона 68-й отдельной егерской бригады Александр в эфире "Суспільне. Студия".

По его словам, российские оккупанты пытаются обходить украинские позиции, заходить в ближайшие тылы и накапливать силы для дальнейших прорывных действий.

"То есть, сейчас стандартная ситуация, когда на улице длиной, мол, 500 метров может быть одна наша позиция, одна позиция врага и каждый соответственно наносит по их позициям огневое поражение, прежде всего, беспилотной компонентой, а они выискивают наши позиции, также пытаются их уничтожить. То есть, стрелковых боев на самом деле не так много, весь вопрос в разведке обнаружения и затем нанесения поражения или артиллерией, или беспилотниками", - объяснил Александр.

Командир отметил, что из-за плотной городской застройки создать полноценные огневые килзоны почти невозможно, а российские оккупанты передвигаются между домами достаточно незаметно.

В свою очередь украинские защитники активно используют дроны, благодаря чему быстро обнаруживаются и уничтожаются вражеские группы. Он отметил, что в основном от фиксации цели до поражения проходит меньше чем полчаса, если не мешает туман или укрытие противника.

По его словам, украинские подразделения активно развивают компоненту НРК (наземные роботизированные комплексы - УНИАН) и применяют дроны "Вампиры" для поражения российских захватчиков и доставки боеприпасов, еды и лекарств на поле боя. Больше всего потребность - это ночные беспилотники с тепловизионными камерами.

"Логистика сейчас, по сути, определяет ход битвы. Если ты можешь снабжать свои подразделения, свои беспилотные подразделения, то ты можешь держать фронт. Если тебя отрезали, то за день, две-три недели у тебя запасы на позициях снижаются, а пешим ходом донести это очень сложно, скажем так", - подчеркнул командир.

Александр добавил, что несколько дней назад подразделению удалось вывезти четырех гражданских из ближайшего села за Покровском.

"Туда уже нормального заезда нет, но была возможность, поэтому мы вывезли четырех гражданских. Три женщины и подростка 15 лет", - рассказал он.

Ситуация в Покровске - последние новости

Ранее 7 корпус ДШВ рассказал о ситуации в Покровске. По его словам, в городе российские захватчики пытались продвинуться севернее железной дороги, но потерпели неудачу. Однако оккупанты продолжают активно действовать на западе Покровска.

"Силы обороны работают над усилением группировки для противодействия давлению врага с северо-восточного и южного направлений. Выполнять эту задачу позволяет контроль над коридором в районе Светлого и Ровно", - добавили военные.

В то же время командующий Национальной гвардии Украины генерал Александр Пивненко рассказал о реальной обстановке в Покровске. Он отметил, что в городе постоянно стоит туман, что позволяет врагу инфильтроваться, поэтому работать в таких условиях очень трудно.

"Потому что и дроны меньше летают, но у нас люди же обученные, могут на всем летать. Но просто сама погода не позволяет выявлять вовремя противника и уничтожать эффективно, скажем так. Потому что, ну, из 25 уничтожений там 10 пройдет, 10 будут ранены", - отметил Пивненко.

