Зеленский признался европейцам, что готов отвести войска, но есть условие, - FT

Свои соображения относительно условий окончания войны президент высказал вчера в разговоре с европейскими лидерами.

Украина готова отвести войска от текущей линии боевого соприкосновения для создания демилитаризованной зоны, но только при условии, что Россия поступит так же. Об этом президент Владимир Зеленский якобы сообщил европейским лидерам во время телефонного разговора 27 декабря, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, украинский лидер хочет, чтобы взамен Запад предоставил Украине надежные гарантии безопасности с четким алгоритмом действий союзников в случае нарушений со стороны России.

Кроме того, Зеленский озвучил европейцам и другие пункты плана мирного урегулирования:

стабильное финансирование для Сил обороны;

помощь союзников в усилении противовоздушной защиты Украины, включая присутствие европейских военных на месте;

решения по территориям могут быть приняты только после референдума, для которого тоже надо обеспечить необходимые условия безопасности;

Запорожская АЭС должна быть взята под международный контроль, а произведенная ею электроэнергия должна быть распределена между свободными и оккупированными территориями.

По данным источников, в разговоре с европейцами Зеленский признался, что не ожидает от Москвы согласия на предложенный Украиной план, поэтому хочет, чтобы США усилили свое давление на РФ.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, сегодня президенты Украины и США во время личной встречи должны окончательно согласовать соглашение об американских гарантиях безопасности для Киева. Американские чиновники называют предложенные условия самыми мощными из возможных и сравнивают их по сути со статьей 5 НАТО.

Американские чиновники утверждают, что Дональд Трамп готов провести этот "платиновый стандарт" гарантий через Конгресс и уверен, что сможет заставить Москву согласиться на них.

Впрочем европейские чиновники оценивают перспективы переговоров значительно осторожнее и предостерегают от больших ожиданий.

