Несмотря на санкции, нефть РФ до сих пор поступает в ЕС: в WSJ объяснили, при чем здесь Турция

В портовом городе Мерсин (Турция) несколько раз в месяц танкеры разгружают десятки тысяч баррелей нефтепродуктов на терминале хранения. Подавляющее большинство судов прибывает именно из России. Также несколько раз в месяц танкеры покидают этот объект, перевозя аналогичные объемы нефти в ЕС.

Как пишет The Wall Street Journal, такая схема появилась в условиях западных санкций, которые были разработаны для того, чтобы перекрыть поставки нефтедолларов, которые предоставляют России средства для войны в Украине.

"Сейчас ЕС усиливает контроль за этим терминалом и другими подобными объектами и рассматривает возможность введения санкций против тех портов, которые, как он подозревает, являются "задней дверью" для российского топлива в Европу. Этот шаг является частью более широких усилий, направленных на усиление давления на Россию. Экспорт энергоносителей является жизненно важным для российской экономики", - объясняют в материале.

Почему нефть до сих пор поступает в ЕС?

По словам журналистов, западные санкции, которые были введены с начала полномасштабной войны в 2022 году, нарушили работу энергетической машины РФ, однако нефть до сих пор поступает, а значительная ее часть идет через Турцию.

"Турция является крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов, таких как дизельное топливо и мазут, а также одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти после Китая и Индии. Президент Трамп попросил Турцию и Китай прекратить торговлю и ввел пошлины на импорт из Индии", - напомнили в WSJ.

Отмечается, что в этом году компания Turkis Enerji получила почти 6,5 млн баррелей нефтепродуктов, преимущественно дизельного топлива, из которых 5,5 млн поступили из России на сумму около 500 млн долларов. За это время завод экспортировал 4,4 млн баррелей в ЕС, что в четыре раза больше, чем он получил из нероссийских источников. По мнению аналитиков, это означает, что его поставки в блок, вероятно, содержали российскую продукцию.

В то же время генеральный директор Turkis Enerji и совладелец компании Туфан Айрык подчеркнул, что его предприятие никогда не хранило топливо, поставленное из РФ. Когда у него спросили о 5,5 млн баррелей топлива, которые были из России к причалу компании в заливе Мерсин в этом году, он ответил, что не может обсуждать клиентов компании.

"С момента введения санкций российские нефтеперерабатывающие заводы отправили в Турцию дизельного топлива и других видов топлива на сумму около 50 миллиардов долларов. По данным CREA, которая отслеживает энергетические потоки России, этот экспорт топлива составлял около 10% доходов Москвы от нефти и 7% ее общих доходов от энергетики за этот период", - добавили в WSJ.

Учитывая анализ CREA, за тот же период поставки из турецких терминалов в ЕС выросли более чем в два раза, до около 24 млрд долларов.

Масштабные санкции Европейского Союза

В то же время журналисты подчеркнули, что ЕС согласился прекратить закупку российского сжиженного природного газа до конца 2026 года, а также закупку российского трубопроводного газа до ноября 2026 года.

"Одной из самых масштабных энергетических санкций Европы станет запрет на импорт нефтепродуктов, переработанных из российской нефти в других странах, главным образом в Индии, Китае и Турции, который вступит в силу 21 января. Представители ЕС заявляют, что это возложит на импортеров обязанность доказать, что их грузы не переработаны из российской нефти", - отметили в WSJ.

Однако способность блока обеспечить соблюдение запрета будет ограничена сетью хранилищ, посредников и нефтеперерабатывающих заводов, которые скрывают происхождение топлива, поступающего в ЕС.

"В Турции предприятия, занимающиеся торговлей российской нефтью, варьируются от малоизвестных, таких как Turkis Enerji, до некоторых из крупнейших в стране, включая Koç, семейный конгломерат, который владеет 50% акций Opet. Koç - единственная турецкая компания в рейтинге Fortune Global 500", - пояснили в издании.

Что нужно, чтобы прекратить поставки нефти РФ?

По мнению аналитиков, для того, чтобы серьезно снизить спрос на российскую нефть в мире, скорее всего, потребуются более жесткие меры, среди которых мораторий на импорт дизельного топлива и других видов топлива из Турции.

"Единственный надежный способ достичь этого - запретить импорт нефтепродуктов из стран, которые используют российскую нефть", - добавил Мартин Владимиров, аналитик Центра исследования демократии, который отслеживает поставки российских энергоносителей.

По его словам, Европа "должна принять жесткие меры на уровне государств-членов, а также создать общеевропейский орган, который бы фактически занимался расследованием нескольких дел".

Санкции против РФ - последние новости

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак признал, что санкции работают, поэтому Россия отложила планы по увеличению втрое годового производства сжиженного газа.

"Наша задача состояла в том, чтобы достичь 100 миллионов тонн годового производства СПГ. Очевидно, что из-за санкционных ограничений достижение этой цели будет отложено на несколько лет", - подчеркнул он.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассказал, снимут ли с России санкции после окончания войны. Он отметил, что снятие санкций в значительной степени будет зависеть от решимости европейцев.

"Американские санкции - это американские санкции. Есть и европейские санкции. Есть санкции других государств мира. Это многосторонняя история о санкциях, и будет довольно странно, если кто-то будет обещать что-то за других", - сказал глава государства.

