Россияне могут иметь активный наступательный потенциал до 2027 года, - командир 'Ахиллеса'

Настоящих переговоров о завершении войны до 2027 года не следует ожидать, считает военный.

Украине надо выстоять в войне в течение всего 2026 года. Россия может потерять наступательный потенциал до начала 2027 года. такое мнение высказал командир полка "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Фабрики новостей".

По его убеждению, Вооруженные силы Украины формируют фундамент для переговорного процесса.

"В декабре, с высокой долей вероятности, мы уничтожим больше оккупантов на поле боя, чем Российская Федерация смогла призвать в декабре. А что это значит? Это значит, что противник потерял больше, чем смог поставить в свои войска. Не происходила полноценная замена необходимых потерь и наращивание потенциала по возможности вести дальнейшие активные наступательные действия", - подчеркнул Федоренко.

В этой связи, противнику придется искать резервы на других отрезках фронта, которые уже находятся в строю и перебрасывать их для того, чтобы не снизить интенсивность боевых действий.

"Но для этого надо будет ослабить другие направления. Я считаю, что это большое достижение украинского войска", - отметил Федоренко.

Это должно лишать захватчиков возможности активно штурмовать на фронте. Кроме того, методичные украинские дальнобойные удары вглубь России с целью уничтожения военного потенциала врага должны привести к тому, что оккупанты потеряют возможности к активным наступательным действиям. Речь идет об ударах по нефтяным объектам, складам, производственным мощностям врага и тому подобное. Так называемое "высушивание" способности России вести войну, добавил военный.

При этом, по его убеждению, "зерно" для политико-дипломатического урегулирования возникнет тогда, когда Украина будет сохранять способности к обороне, а россияне потеряют возможности продолжать штурмовать.

Федоренко отмечает, что при таких обстоятельствах урегулирование может произойти на более выгодных условиях для Украины.

"Я считаю выгодными условиями, во-первых, полное сохранение украинской государственности. Во-вторых, возможность вернуть наши территории. Мы не признаем территории, которые находятся в оккупации за Российской Федерацией, и оставляем за собой право, с течением времени, политико-дипломатическим, а возможно другим путем, эти территории вернуть. Также мы настаиваем на том, что мир не признает оккупированные территории как часть Российской Федерации", - подчеркнул Федоренко.

Также он отстаивает позицию, что Украине никто не должен указывать, какое количество Вооруженных сил следует иметь.

Кроме того, по его мнению, в контексте стремления обретения членства в НАТО никто не должен Украине указывать, какие выбирать альянсы или по какому двигаться вектору.

Федоренко отмечает, что следует поднимать вопрос гарантий безопасности, в том числе относительно финансовой поддержки восстановления энергетической и других отраслей.

"На текущий момент, признаков прекращения боевых действий нет", - подчеркнул Федоренко.

Он отмечает, что надо продолжать держать строй и не сломиться.

"Надо обеспечить прочное единство. 2026-й год мы сможем выдержать. Я никогда не прогнозировал по поводу того, когда может завершиться российско-украинская война. Но скажу так, что по моему убеждению - конец 2026-начало 2027 года, в случае, если Украина покажет высокий уровень устойчивости. Или не произойдет чего-то другого [смерть Путина]. Тогда война может завершиться быстрее", - подчеркнул Федоренко.

В то же время, по его словам, как сейчас развиваются события в России с точки зрения проблем в экономике и способности мобилизовать личный состав, усматривается, что активные боевые действия, когда Россия сможет наступать - это в полной мере 2026 год и даже начало 2027 года.

"Далее Россия эту возможность потеряет. В случае, если Украина выстоит, а я думаю, что Украина может выстоять, тогда будет основа, которая даст возможность нам урегулировать ситуацию политико-дипломатическим путем, и заложить в фундамент дальнейшей безопасности Украины прочную почву, а не то, что нам сейчас предлагают", - подчеркнул он.

Ранее эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский объяснил, почему РФ не пойдет на переговоры даже после окончания боевых действий. По его словам, россияне успели сформулировать стратегическую картину, где украинцы - это их смертельный враг на десятки лет вперед.

В то же время российский диктатор Владимир Путин признался, что мирные переговоры его больше не интересуют. Он считает, что с учетом ситуации на фронте, мирные переговоры России вообще не нужны.

"Главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских военных формирований с занятых ими пока территорий фактически сводится к нулю", - сказал президент РФ.

