Желоб имеет глубину около одиннадцати километров.

Марианская впадина - это углубление в форме полумесяца, которое находится в водах Тихого океана и располагается вблизи от Марианских островов, благодаря которым и получила свое название. С 2009 года имеет статус национального памятника Соединенных Штатов Америки, но до сих пор продолжает оставаться самым глубоким местом на планете. Узнайте, чем оно примечательно, какие есть суеверия вокруг желоба, и кому удалось исследовать уникальную локацию.

Как появился Марианский желоб - история

Сама по себе Марианская впадина образовалась естественным образом в результате определенных геологических явлений. Углубление глубиной 11 километров появилось, когда столкнулись две тектонические плиты, один пласт погрузился под другой, и ушел в земную мантию. Таких прогибов в морском дне много, и хотя Марианский впадина считается одной из них, все равно она остается наиболее глубокой и малоизученной по сравнению с остальными.

Впервые выяснить размеры желоба смогли американские исследователи в 1875 году с помощью корвета "Челленджер", но тогда своих настоящий размеров не показала Марианская впадина - глубина была зафиксирована на уровне 8184 метров. Лишь спустя 76 лет, в 1951 году, уже другая экспедиция на судне "Челленджер II" выяснила, что желоб гораздо глубже - 10 863 метра. Окончательные измерения, которые впоследствии стали официальными, и указывались в различных учебниках, провела группа советских ученых на судне "Витязь" - они установили глубину, равную 11 022 метрам.

В дальнейшем были проведены еще несколько попыток выяснить точную глубину Марианской впадины, озвучивались значения 10 920, 10 971 и 10 994 метров, но исследователи указывали лишь примерное число. С точностью до сантиметра измерить желоб невозможно - на разной глубине скорость звука разная, и для того, чтобы эхолот (измерительный прибор) показал цифры, наиболее приближенные к правде, важно измерить и свойства воды на разных участках, а это не так просто, как кажется.

На данный момент общепринятой версией считается именно цифра, приближенная к 11 километрам и, более того - в 2011-м году ученые зафиксировали, что самая глубокая точка Марианского желоба - Бездна Челленджера - находится гораздо дальше от уровня моря, чем Эверест, который стоит над ним.

Кто первым узнал, где находится Марианская впадина - история погружений

Первыми людьми, которые своими глазами увидели, как выглядит Марианская впадина, были лейтенант ВМС США Дон Уолш и исследователь Жак Пикар в 1960-м году. По их данным, глубина составляла 11 521 метр (после корректировки - 10 918 метров), а на дне обитали плоские рыбы, похожие на камбалу.

Третьим человеком в истории, оказавшимся в объятиях Марианского желоба, стал голливудский режиссер Джеймс Кэмерон в 2012-м году. Он спустился на дно океана один, чего до него никто не делал. Исследователь собрал образцы пород и живых микроорганизмов, а также зафиксировал всё увиденное на камеру - его материалы стали основой документального фильма от National Geographic.

Спустя 6 лет американский предприниматель и исследователь Виктор Весково также предпринял попытку изучить Марианский желоб, и она увенчалась успехом - он стал первым человеком в мире, которому удалось покорить и самую глубокую точку Земли, и Эверест. В последующие годы на дно Марианской впадины погружались многие другие исследователи, но Виктор Весково для многих из них выступал пилотом судна.

Примечательно, что несмотря на многочисленные путешествия вглубь океана, по дну желоба пройти не удалось никому, в первую очередь, из-за атмосферного давления, которое на такое глубине превышает земное как минимум в 1000 раз. Для подобных исследований необходима специальная техника и очень серьезная подготовка.

Кто живет в марианской впадине

Пробы, которые удалось взять со дна желоба, показывают, кто обитает в Марианской впадине. Интересно, что и там присутствуют живые организмы. Так, ученые знают, что на такой глубине обитают микроскопические бактерии, гигантские одноклеточные ксенофиофоры, а также рыбы. В тех местах, где выделяются водород и метан, живут моллюски.

На глубине от 900 до 1800 метров исследователи зафиксировали удильщиков, плащевидную акулу, акулу-домового, рыбу-топорика, рыбу-гадюку и некоторых других представителей океанической фауны. Примечательно, что все организмы, приспособившиеся к такой глубине, имеют в своем теле, прежде всего, хрящи, а не кости, потому что вторые бы разрушились от давления.

Даже в нынешнее время, спустя 150 лет после обнаружения и первого изучения желоба, ученые не могут точно сказать, какие тайны хранит Марианская впадина - обитатели ее исследованы мало, как и само подводное пространство. Поклонники теорий заговора утверждают, что под желобом скрываются древние цивилизации, вход в потусторонние миры, различные чудовища и даже инопланетяне, однако, в официальных версиях вы такой информации, конечно, не увидите. Океан изучен менее чем на 5%, поэтому Марианская впадина, как и другие уникальные места в толще воды, привлекает не только ученых, но и поклонников различных антинаучных течений, из-за чего и возникают удивительные версии аномальных явлений.

