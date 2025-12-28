Такого еще не было: в США намекнули, какие гарантии безопасности получит Украина, - CNN

Трамп готов провести гарантии через Конгресс, что сделает их обязательными для США.

Сегодня президенты Украины и США во время личной встречи должны окончательно согласовать соглашение об американских гарантиях безопасности для Киева. Речь идет о действительно надежных протоколах безопасности, пишет CNN со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Гарантии безопасности для Украины являются одним из ключевых требований Киева, и обсуждение этого вопроса продолжалось несколько последних недель. В начале декабря в Берлине официальные лица из Европы, Украины и Соединенных Штатов согласовали рамочный документ, как заявлялось, подобный по своей сути статье 5 о коллективной обороне НАТО.

По словам американских чиновников, эти протоколы безопасности должны предотвратить новую российскую агрессию, создать механизм урегулирования конфликтов и стать основой для заключения собственно мирного соглашения. Эти гарантии также должны четко определить последствия для России в случае нарушения ею мирного соглашения.

"Это самый надежный набор протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень, очень мощный пакет", - сказал CNN неназванный высокопоставленный чиновник США, не вдаваясь в подробности.

Другой чиновник подтвердил, что Трамп готов провести через Конгресс соглашение об американских гарантиях безопасности для Украины. По его словам, этот пакет гарантий является "платиновым стандартом" того, что США могут предложить Украине.

По словам американских чиновников, Трамп убежден в своей способности заставить Москву согласиться на эти гарантии для Украины, а сама Россия вроде бы согласна на вступление Украины в Европейский Союз, как часть мирного соглашения.

Впрочем европейские чиновники, с которыми говорил CNN, настроены более осторожно относительно сегодняшней встречи Зеленского и Трампа.

"Нет сценария с низким уровнем риска с Трампом", - сказал неназванный чиновник НАТО.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы успешно продвигается по всему фронту и поэтому уже не очень заинтересована в мирных переговорах.

Военный обозреватель Евгений Дикий считает, что Владимир Путин продолжает войну, потому что его окружение убеждает в якобы успехах на фронте и относительной стабильности экономики, хотя на самом деле Россия воюет на грани возможностей. По оценке Дикого, возможны два сценария окончания войны: замораживание войны через год-полтора при условии полной стабилизации фронта и резкого падения добычи нефти в РФ, или поражение России при тех же условиях.

