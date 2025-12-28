Президент заявил, что актриса олицетворяла жизнь в свободе.

Фонд Брижит Бардо официально подтвердил смерть французской киноартистки, фотомодели, певицы и танцовщицы, которая выступала за права животных.

В Instagram-аккаунте фонда появилось видео, в котором собрали множество кадров с выступлений актрисы и ее взаимодействия с животными. "С прискорбием сообщаем о смерти своей основательницы и главы, госпожи Брижит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, которая решила покинуть свою престижную карьеру, чтобы посвятить свою жизнь и энергию защите животных", - говорится в сообщении.

В фонде напомнили, что в 28 лет Бардо на телевидении требовала обезболивания животных перед забоем, а в 1977 году отправилась на льдину, чтобы помочь детенышам тюленей. Фонд появился в 1986 году, став одним из главных игроков в сфере защиты животных во Франции и во всем мире. Там обещают продолжить дело актрисы:

"Мы чтим память выдающейся женщины, которая отдала все и бросила все ради мира, более уважительного к животным. Ее наследие остается живым благодаря действиям и борьбе, которые Фонд продолжает с той же страстью и верностью своим идеалам".

На смерть известной актрисы уже отреагировал и президент Франции Эммануэль Макрон. Политик написал в микроблоге X, что сегодня страна оплакивает легенду века:

"Своими фильмами, голосом, ослепительной славой, инициалами, горем, щедрой любовью к животным, лицом, ставшим символом Марианны, Брижит Бардо олицетворяла жизнь в свободе. Французская жизнь, всемирная слава. Она касалась наших сердец".

Напомним, о смерти Брижит Бардо стало известно утром в воскресенье, 28 декабря. Представители актрисы не раскрывают название болезни, с которой она боролась.

Вас также могут заинтересовать новости: