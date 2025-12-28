Почему над Одессой и областью не успевают сбивать вражеские дроны: Селезнев раскрыл причины

В частности эксперт назвал цель России, проводя такие атаки.

Одесса и область нуждаются в новых подходах к организации систем противовоздушной обороны, поэтому не следует ждать того, что российские атаки прекратятся в ближайшее время. Об этом заявил бывший спикер Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев в комментарии для LIGA.net.

Он отметил, что российские оккупанты с помощью дронов и ракет пытаются сделать то, что гипотетически должен был бы делать десант РФ, если бы он высадился в Одессе, чтобы заблокировать украинскую логистику.

"Цель России - максимально превратить Украину в обрубок государства, в страну без выхода к морю", - объяснил Селезнев.

Видео дня

Чтобы ситуация была более стабилизированной, в регионе необходимо наращивать количество мобильных огневых групп и расчетов, которые работают с зенитными БпЛА, отметил полковник.

"Но до сих пор они укомплектованы людьми очень слабо. К тому же некоторое время командующий корпусом морской пехоты Дмитрий Делятицкий и командующий ВМС Алексей Неижпапа несколько месяцев не могли решить бюрократический спор и выделить людей для реализации проекта по прикрытию Одессы зенитными дронами", - добавил бывший спикер Генштаба.

В то же время один из офицеров, который причастен к реализации проекта "дроновой ПВО" в Одессе подтвердил для LIGA.net, что боевые распоряжения на перевод людей не подписывали около двух месяцев.

"В конце концов людей отпустили, но задержка с переводами увеличила время подготовки. Сейчас с проектом все хорошо, работаем", - подчеркнул собеседник издания.

Селезнев считает, что анонсированная президентом смена командующего Воздушного командования "Юг" не является достаточной для эффективной защиты украинского побережья. По его словам, для этого нужно полностью переформатировать подходы к работе всех подразделений Сил обороны, которые привлечены к такой защите.

Обстрелы Одессы и области - последние новости

Как писал УНИАН, 27 декабря во время атаки РФ в центре Одессы дрон ударил в жилой дом, в результате чего произошел пожар. По состоянию на 28 декабря в оперативный штаб за помощью обратились 14 человек. По данным энергетиков, в городе действуют аварийные отключения из-за нагрузки линий.

Также сообщалось, что 27 декабря РФ атаковала Одесскую область КАБами. Целями врага были промышленность и портовая инфраструктура региона.

"Несмотря на уничтожение нашими силами ПВО большинства вражеских целей, в течение суток в результате обстрелов на территории элеватора повреждено оборудование для транспортировки зерна. К счастью, погибших и пострадавших нет", - отметил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Вас также могут заинтересовать новости: